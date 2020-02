$!Chris Froome “emocionado” por su regreso a la competición tras 8 meses de baja

El británico Chris Froome (Nairobi, 34 años), 4 veces ganador del Tour de Francia, 2 de la Vuelta y 1 del Giro, se siente 'listo y emocionado' ante su regreso a la competición en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos tras 8 meses de baja, ya recuperado de su grave lesión en el mes de junio de 2019 tras caerse antes del prólogo del Dauphiné.

Froome acude a la cita del World Tour tras intensos entrenamientos en los últimos meses y con la idea de desempeñar un papel de apoyo en la carrera de los emiratos.

'Es todo lo que he pensado en meses: volver a competir. Será un gran alivio estar de vuelta en el pelotón nuevamente. Parece que me han dado una segunda oportunidad para volver a las carreras profesionales después de un accidente como aquel'.

Según comenta Froome 'el año ha ido increíblemente bien hasta ahora, pero todavía necesito manejar las expectativas. Todavía estoy bastante lejos de donde estaba en el Dauphiné, antes del accidente. Me llevará un tiempo volver a esa forma '.

El enfoque de Froome ha consistido en desarrollar su volumen de entrenamiento y fuerza en su pierna derecha.

'Ha sido emocionante ver el progreso semana a semana. Todavía no he hecho mucha intensidad, pero he estado haciendo mucho volumen, ese es el enfoque en este momento, tratando de construir esa base nuevamente. Todavía estoy haciendo algunas sesiones de rehabilitación y fisioterapia fuera de la bicicleta, pero eso se ha convertido en algo secundario ahora.

Froome explica que 'ha sido genial volver a las sesiones normales con los compañeros y poder volver a superar la carga de trabajo', aunque admite que aún debe trabajar la fuerza de la pierna que resultó lesionada, aunque 'ya está mejorando rápidamente '.

Para Froome, el Tour de los EAU, con 7 etapas, la carrera ideal para su regreso.

'Esta es una excelente manera de comenzar mi temporada. Es una carrera que me perdí el año pasado y realmente esperaba hacerlo. Debería ser un buen lugar para probar mis piernas y volver al pelotón nuevamente. Espero poder hacer un trabajo para el equipo y podamos intentar obtener el mejor resultado posible '.

La formación británica para la prueba de los EAU estará compuesta por Chris Froome, el español de 19 años Carlos Rodríguez, que debutará con el Ineos, Eddie Dunbar, Michal Golas, Christian Knees, Salvatore Puccio y el costarricense Andrey Amador, el ciclista del Movistar que también se estrena.