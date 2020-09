$!Daniel Martínez, el triunfo de la fe

"Nunca habíamos estado tan bien, con cuatro colombianos en el 'top 10' y con opciones de ganarlo. El ciclismo colombiano demuestra que hay mucho talento, pero no solo por los que estamos aquí, también por los niños y jóvenes que vienen haciendo muy buen trabajo", señala.

"Esto es un sueño. Tengo otros triunfos, en la Dauphiné o en la París-Niza, pero esto es otra cosa. De niño veía el Tour con mis padres y soñaba con correrlo, con subir esas montañas que veía en la tele", aseguraba el corredor del Education First.

Daniel Martínez era un hijo aplicado que ayudaba a sus padres, vendedores ambulantes, un joven trabajador y un buen estudiante, que no pudo presentarse a su examen de graduación porque a esa misma hora levantaba los brazos en una carrera.

Al Tour llegó con dos mandatos: respaldar a su compatriota Rigoberto Urán, el jefe de filas del equipo en busca de su segundo podium, tras el segundo puesto que hizo en 2017; y explotar sus propias opciones si prolongaba el estado de gracia con el que acabó la Dauphiné.

La carretera le puso enseguida en su lugar. Una caída le apeó de los primeros puestos y, al tiempo, le dio cierta libertad, la de buscar una victoria de etapa.

"Se me bloquearon algo las piernas y mentalmente no estaba tampoco muy bien. Pero sabía que estaba bien físicamente, porque recuperé bien de la Dauphiné. Así que me puse a ver qué etapa podía irme mejor", explica.

Sus directores le mandaron a la ofensiva para que sirviera de eventual ayuda a Urán. Pero la escapada de una docena de corredores cobró fuerza y una renta que les permitía jugarse la victoria de etapa.