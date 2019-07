$!Fiesta colombiana en los Alpes, Quintana resucita y Bernal ya es segundo

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) ganó en solitario la 18ª etapa del Tour de Francia, la primera del tríptico en los Alpes, el jueves en Valloire, en una gran jornada para los escarabajos, con Egan Bernal (Ineos) situándose en la segunda plaza de la general.

Tras sufrir en la parte final del Galibier y recuperar en el descenso final, el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) pudo mantener el liderato en la general.

“De amarillo a tres días de París, nunca lo imaginé, hay mucha expectación, pero intento que no me afecte todo lo que me rodea”, señaló el N.1 de la clasificación de la UCI.

Quintana, que lanzó un ataque decisivo en el Galibier, logró así su tercera victoria de etapa en un Tour (antes 2013 y 2018), superando en un recorrido de 208 kilómetros al francés Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) y al kazajo Alexey Lutsenko (Astana).

“Hemos trabajado a conciencia y bien, hemos seguido adelante y no hemos dejado de insistir sabía que podía ser un buen día para mí”, dijo nada más finalizar.

“Estas montañas nos tratan muy bien, puedo respirar más limpio, sin alergia”, añadió.