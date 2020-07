$!Froome no dejará el Ineos por problemas internos, según su director

La anunciada marcha del británico Chris Froome del Ineos no se ha producido por problemas internos dentro de la formación y el papel del cuatro veces ganador del Tour de Francia no cambiará respecto a lo planificado para esta temporada, aseguró Servais Knaven, director del equipo.

Nos dejará este año, pero eso no supone ninguna diferencia, por lo que Knaven espera que todo marche bien en el Tour

El director del equipo Ineos, Servais Knaven, aseguró que no es por problema interno que Chris Froome se ausentará. (EFE/Guillaume Horcajuelo)

Después del anuncio de la marcha de Chris Froome al Israel Start-Up Nation a final de temporada, su función y objetivos con vistas al Tour de Francia no sufrirán cambio alguno.

"La marcha de Froome no cambiará su rol. No veo ninguna razón para que cambie. Nos dejará este año, pero eso no supone ninguna diferencia", insistió el director.