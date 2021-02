$!Nairo Quintana 'muy motivado' ante su regreso en el Tour de los Alpes

El colombiano Niro Quintana (Arkéa-Samsic), ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016, defenderá el título en el Tour de los Alpes Marítimos y de Var que se disputa entre el próximo viernes y el domingo, una vez recuperado de su lesión en ambas rodillas.

'Ya he competido en el Tour des Alpes-Maritimes et du Var varias veces, y tengo buenos recuerdos de ello. Lo mejor fue el año pasado, con una gran victoria en la clasificación general y la víspera en lo más alto del Col D'Èze. Lo cierto es que no tengo la misma condición que el año pasado, sin embargo mi motivación sigue siendo fuerte', aseguró.