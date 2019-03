$!Se suicida la ciclista estadounidense Kelly Catlin, plata en los JJOO de Río 2016

La deportista estadounidense Kelly Catlin, que se alzó con la plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y se proclamó tres veces campeona mundial de ciclismo de persecución, falleció el pasado viernes a los 23 años, informaron fuentes de la Federación de Ciclismo de EE.UU y el padre de la ex pedalista.

“La comunidad ciclista estadounidense ha sufrido una pérdida devastadora con la muerte de Kelly Catlin, miembro del equipo nacional”, lamentó el presidente de la federación, Rob DeMartini, en un comunicado divulgado este domingo en las redes sociales.

Nacida en Minesota, el 3 de noviembre de 1995, la deportista se quitó la vida el viernes en su casa, California, según han informado medios locales.

En una carta enviada a la revista especializada Velo News, el padre de la joven, Mark Catlin, aseguró que la familia está “sufriendo un dolor increíble” y confirmó que la ex atleta se suicidó.

“No pasa un minuto sin que piense en ella y en la vida maravillosa que podía haber tenido. No pasa un segundo en que no pensemos que daríamos nuestras vidas a cambio de la de ella”, dijo el progenitor.

Catlin, que además estudiaba ingeniería informática en la Universidad de Stanford y tocaba el violín, era una de las grandes figuras del ciclismo en pista, como demuestran sus tres títulos mundiales (2016, 2017 y 2018) y su plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, también en ciclismo de persecución.

En una entrevista publicada recientemente por Velo News, la deportista reconoció que le costaba compaginar todas sus actividades, por lo que era importante saber “reconocer” los límites de cada uno y aprender a “pedir ayuda cuando lo necesitas”.

“La verdad es que, la mayoría de las veces, no consigo que las cosas funcionen -reconoció-. Es como hacer malabares con cuchillos; la verdad es que se me están cayendo muchos, lo que pasa es que la mayoría caen al suelo y no sobre mí”.

Christine Catlin, hermana de la joven de 23 años de edad, dijo que Kelly intentó suicidarse por primera vez en enero después de varios accidentes graves.

En octubre, se estrelló y se rompió el brazo, luego se estrelló en diciembre y sufrió una conmoción cerebral.

Hablando en el Washington Post, su padre Mark dijo: “Después de su conmoción cerebral, ella comenzó a abrazar el nihilismo. La vida no tenía sentido. No había ningún propósito. Esta era una persona con depresión. Para ella, ya no podía concentrarse en sus estudios o entrenar tan duro “.

Christine, trilliza con Kelly y su hermano Colin, dijo: “Ella no podía entrenar como solía hacerlo”.

“Ella tenía dolores de cabeza muy fuertes y era sensible a la luz. Entonces ella intentó suicidarse en enero”.

“Ella había escrito este extenso correo electrónico [a su familia] y dijo que sus pensamientos se aceleraban todo el tiempo. Ella era suicida, su pensamiento era muy oscuro y había tomado el nihilismo. Llamamos a la policía en el momento en que recibimos el correo electrónico, y llegaron a tiempo para salvarla a esa hora “.

“Lo que me atormenta es que ella me llamó hace aproximadamente una semana y media y hablamos durante aproximadamente 2,5 horas y ella me habló de su vida”, dijo Christine.

Kelly fue encontrada muerta por su compañero de habitación en su residencia en el campus de la Universidad de Stanford en California, donde estudiaba para obtener un título de posgrado en ingeniería computacional y matemática.