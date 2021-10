$!Superman López y el mejor futuro del equipo de ciclismo Movistar

La historia de Miguel Ángel López en el Movistar es convulsa desde sus inicios, así que quizá no podría terminar de otra manera. A pesar de la separación amistosa con la que se intentó vender en un primer momento, el ciclista colombiano, ya fuera de la estructura española, ha concedido una entrevista incendiaria al diario 'El Tiempo' en el que no ha dudado en poner de vuelta y media a su ex equipo.

Empezando, claro, por su polémico abandono de la Vuelta a España, cuando decidió bajarse de la bicicleta al perder el podio en la penúltima etapa tras quedarse cortado. Una imagen bochornosa, especialmente en un deporte marcado por la épica y el sacrificio como lo es el ciclismo. El colombiano, claro, rehuye cualquier culpa y echa balones fuera.