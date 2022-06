Ohtani de nuevo en ruta al JMV

Sí, leyeron bien el título y aunque le pueda molestar a algunos, el jugador de doble vía, Shohei Ohtani está encaminado a ganar su segundo premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, a pesar de lo que está haciendo con el madero el impresionante Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York.

Sí, sabemos que Judge tiene 28 cuadrangulares y 57 empujadas, con un promedio de bateo de .293 antes del juego de ayer, incluyendo un OPS de 1.006.

Sabemos que tiene una proyección de 61 vuelacercas en el año y 125 impulsadas, que está teniendo la mejor temporada de su carrera.

Aaron Judge

Pero ahora vamos a ver lo que nuevamente está haciendo Ohtani, con los Angelinos de Los Ángeles, en el 2022.

Ohtani tiene una línea porcentual de .260/.343/.487, con 16 cuadrangulares y 47 remolcadas, proyectando 35 vuelacercas y 95 impulsadas en el año.

Pero ahora toca hablar de lo que está haciendo en el montículo.

En 12 aperturas tiene una marca de 6-4 y 2.90 de efectividad, además de 90 ponches en 68.1 entradas lanzadas.

Un tipo que una noche te pega dos jonrones y empuja ocho carreras y en la misma semana te tira ocho entradas en blanco, simple y llanamente está abusando.

Y sí, los Angelinos probablemente no estarán en los playoffs una vez termine la temporada regular y es algo que siempre se dice que debería jugar parte de la decisión de un JMV pero, honestamente, hoy no veo cómo Ohtani no repite si sigue como va.