La primera Champions del City en un fin de semana de consagraciones celestes

El Manchester City finalmente logró consagrarse Campeón de Europa. La final de Estambul del pasado sábado no defraudó. El equipo inglés, derrotó a un Inter de Milán que no regaló nada compitiendo de manera extraordinaria hasta el último segundo del encuentro, teniendo ocasiones que de milagro y, por otros azares, no terminaron en gol. Esa sólida línea de cinco de los italianos funcionó de maravilla, impidiendo que desde el arranque los talentosos mediocampistas de los ´Sky Blues´ pudieran asociarse y generar ese fútbol excelso que a muchos nos deleita.

La final perdida hace dos años contra el Chelsea y la estrepitosa eliminación en semifinales frente al Real Madrid la temporada pasada, ejercieron una presión que se hizo evidente en el terreno de juego. Al City le costó reaccionar; tirar hacia delante a pesar de las incomodidades. La lesión de Kevin De Bruyne condicionó bastante. Stones tuvo que adelantarse unos metros para darle una mano a Rodri y Gündogan, quienes no daban abasto. Haaland estuvo siempre bien marcado y las ocasiones de anotar encontraron atento a un muy buen Onana.

Hasta que el gol del alivio llegó, un balón suelto que quedó en el área tras un centro atrás de Bernardo Silva lo remata Rodri con el borde interno y se desata la locura. De ahí hasta el final, al City le costó sufrir para aguantar el resultado; los italianos, vendieron muy cara la derrota.

Con la consecución de esta Champions, la primera en el palmarés del hermano menor de Manchester, se escriben muchas historias en las que sale a relucir como principal protagonista el nombre de Josep Guardiola, un entrenador cuyo trabajo ha encontrado el éxito dondequiera que ha ido, evolucionado con su estilo, su genio también, a instituciones, jugadores y, porqué no, al mismo fútbol también. Este año, Campeones de Liga, Copa y Champions, para Pep el segundo triplete de su carrera, el único entrenador que lo ha podido conseguir. Desde que arrancó con el Barça en la temporada 2008-2009 hasta hoy, suma treinta y cinco títulos, simplemente impresionante.

Uruguay ganó el pasado domingo el Mundial Sub-20, ese que acá en República Dominicana siempre vamos a recordar. Los ´gurises´ de la Celeste derrotaron por la mínima a Italia en la final y le dieron al fútbol de su país el primer mundial de la categoría. Tres millones de habitantes en una nación cuyos clubes y selección lo han ganado todo, produciendo y exportando futbolistas a todas partes con una calidad a la altura del gran pueblo que son.