David Ortiz y la oferta de US$440 millones de Juan Soto

"Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden" Anónimo “

David Ortiz es de los pocos beisbolistas que vive su vida "rulay", pero con los pies bien firmes sobre la tierra y hoy con màs autoridad en su calidad de "influencer Top 1" de la comunicación.



Las opiniones del Big Papi pueden ser controversiales, pero en la mayoría de los casos, donde enfoca la mira hace diana.

Y esta recomendación de David, sobre el rechazo de los US$440 millones de Juan Soto a la oferta de los Nacionales de Washington en el 2022, se mantendrá en las peñas deportivas como una lámpara votiva en el altar de las Mayores: "Cualquiera que conozca este negocio sabe que no se dice que no a esa oferta. Iban a poner su nombre en esa franquicia. ¿Qué haces con US$500 millones que no puedes hacer con US$440 millones?

Juan Soto está representado por Scott Boras (El Voraz), y los clientes de Boras casi nunca toman extensiones antes de llegar a la agencia libre.

Y para responder a la pregunta de Ortiz sobre qué puedes hacer con $500 millones que no puedes con US$440 millones: Lo que quieras.

Así somos los dominicanos, nos encanta y divierte llevar el conteo del dinero ajeno.

A-ROD Y OHTANI: La juntilla de Alex Rodríguez con David Ortiz lo está contagiando en emitir juicios astrológicos para no quedarse fuera de los Views.

Alex Rodríguez, pronosticó en un programa de televisión qué equipos podrían firmar a Shohei Ohtani y cuánto vale. Rodríguez dijo que solo tres equipos están en la carrera por la estrella japonesa. A saber, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York. Esto se debe a que ningún otro equipo puede permitírselo. Y A-Rod estipula que el convenio será sobre los US$ 500 millones.

Queda por determinar exactamente qué movimientos, si los hay, harán los Angeld entre ahora y la fecha límite del 1 de agosto. Lo que está disponible en el mercado dictará esos movimientos.

El mercado todavía está un poco confuso, con algunos equipos que aún están tratando de mantenerse en la carrera a la postemporada y otros todavía indecisos sobre sus verdaderas posibilidades de avanzar.

¿Rechazaría Shohei Ohtani un contrato de US$500 ó más millones?

Esperemos las ofertas, pero no nos preocupemos tanto por esas millonadas ajenas.

Un día como hoy 1979: Manny Mota dispara un sencillo para el hit número 139 de su carrera al pitcheo de Montreal en rol de emergente.

1992: Luis Polonia, Anaheim, se robó su base 100 de por vida frente a Toronto.

1992: César Hernández, Cincinnati, debuta en las Mayores en rol de emergente y conecta un sencillo al lanzador Chuck McElroy.

1994, José Mercedes, Milwaukee, obtiene su primera victoria en las Mayores frente a Kansas City.

2003: Albert Pujols se convirtió en el cuarto jugador que dispara 100 jonrones en sus primeras tres temporadas en las Grandes Ligas.

2004: Albert Pujols se va de 5-5, incluidos tres jonrones y cinco carreras impulsadas, en el Wrigley Field, mientras los Cardenales vencen 11x8 a sus rivales de la División Central , los Cachorros. Es el primer juego de tres jonrones de la carrera de Pujols.

2005: Manny Ramírez se convierte en el cuarto dominicano que conecta 400 dobles.