En 1971, los 4 pitchers de Baltimore con 20 victorias

¿Que si es el béisbol es difícil Talúa?

Usted tiene la respuesta con un vistazo a la División Este de la Liga Americana donde comprobamos que los Orioles de Baltimore reinan en la primera posición con 58 ganados y 37 perdidos con una nominilla por debajo de los US$50 millones.

Los Oropéndolas del 2023, nos obligan a entrar al túnel del tiempo y recordar los Orioles de 1971 y su cuarteto de lanzadores ganadores de 20 juegos cada uno: Jim Palmer, Dave McNally, Mike Cuellar y Pat Dobson.

Un recuento histórico nos revela que el 26 de septiembre de 1971, Jim Palmer, gana su vigésimo juego, convirtiéndose en el cuarto lanzador de los Orioles en ganar 20 juegos. Esto convirtió al cuerpo de lanzadores de los Orioles en el primero desde el de los Medias Blancas de Chicago de 1920 en presentar cuatro ganadores de 20 juegos.

Los Orioles comenzaron la temporada de 1971 siendo dos veces campeones defensores de la Liga Americana y campeones defensores de la Serie Mundial. El equipo estaba dirigido por dos Robinson: el jardinero sepia Frank, dos veces Jugador Más Valioso y ganador de la "triple corona" en 1966 y Brooks, un excelente bateador y uno de los mejores tercera base defensivos en la historia del béisbol.

La sensacional defensa del equipo contó con cuatro eventuales ganadores del Guante de Oro: El campocorto Mark Belanger, el segunda base Davey Johnson, el jardinero central Paul Blair y Brooks Robinson.

El colectivo era piloteado por el legendario Earl Weaver un estratega fuera de serie.

Militó con las Águilas Cibaeñas, en la temporada 1955-56, defendiendo la segunda base, pero fue despedido por bajo rendimiento. En 130 turnos, 20 anotadas, 32 hits, 10 impulsadas y promedio de .246.

Al final resultó que Baltimore fue incluso mejor de lo esperado gracias a la actuación estelar de su cuarto lanzador abridor Pat Dobson, cuya labor fue tan efectiva que llegó a las 20 victorias antes que Jim Palmer, el más célebre de los ases del equipo cuando Palmer subió al montículo el 26 de septiembre contra los Indios de Cleveland, los Orioles ya se habían asegurado el Este de la Liga Americana y se estaban preparando para un enfrentamiento de playoffs con los Atléticos de Oakland. Palmer desmanteló la ofensiva de Cleveland con su típica precisión y control, permitiendo solo tres hits en el camino a la victoria de los Orioles por 5-0, para su victoria número 20 de la temporada.

Palmer terminó 1971 con récord de 20-10 y efectividad de 2.71, McNally registró 21-5 con 2.89, Cuellar 20-9 con 3.08 y Dobson terminó con 20-8 con 2.90.

Después de vencer a los Atléticos en los playoffs, los Orioles perdieron una desgarradora Serie Mundial de siete juegos ante los Piratas de Pittsburgh y Roberto Clemente.

Recuerdo inolvidable de este Clásico de Otoño es Buck Canel describiendo las jugadas de filigranas de Brooks Robinson a quien llamaba "La aspiradora humana".

No me arriesgo a vaticinar si veremos a los Orioles en el Clásico de Otoño del 2023, por qué sería difícil Talúa y no habría dudas en que temblaría la pizarra.

Un día como hoy 1973: Hank Aaron de Atlanta conectó su jonrón número 700 en la tercera entrada de la derrota de los Bravos por 8-4 ante Filadelfia. Aaron conectó una recta en conteo de 1-1 ante el lanzador de los Filis Ken Brett. 1964: Federico Velásquez, receptor, es subido por los Atléticos de Kansas City. En AAA tenía promedio de .476. 1992: Juan Guerrero, de Houston, dispara su primer jonrón en las Grandes Ligas frente a Jim Mason de Pittsburgh en el cierre del inning 12. 2003: Sammy Sosa, dispara su jonrón 20 y el 519 de por vida contra Atlanta. 2014: David Ortiz dispara dos jonrones para llevar a los Medias Rojas a una paliza de 14-1 sobre los Azulejos. Los jonrones le permiten a Ortiz superar a otro grande de Boston, Carl Yastrzemski, en la lista de jonrones de todos los tiempos, ya que Ortiz ahora tiene 453 jonrones de por vida. 2018: Los Mets cambian al cerrador Jeurys Familia a los Atléticos por dos prospectos y $1 millón en bonos internacionales.