Baseball-Reference y Fidel Castro como lanzador

""Estamos observando una generación muy extraña: Llevan a los hijos a las guarderías, a los padres a un asilo, pero sacan a pasear los perros por las avenidas"" Anónimo “

La enciclopedia virtual Baseball-Reference, en sus efemérides de hoy 24 de julio, consigna que en 1959, hace 64 años, como antesala del partido de la Liga Internacional entre los Havana Sugar Kings y los visitantes Rochester Red Wings, Fidel Castro lanza dos entradas para su equipo "Los Barbudos" contra un escuadrón de la Policía Militar. Castro labora en ambas entradas, poncha a dos bateadores con la ayuda de algunas jugadas amistosas y logra un roletazo demasiado corto. Este evento bien fotografiado es la única aparición de El Caballo en un montículo fuera del béisbol universitario, según el experto en béisbol cubano Peter Bjarkman.

Sobre Fidel Castro como beisbolista se tejen muchas historias. Una de ellas fue que en 1953 bajó al estadio de "El Cerro", le pidió la bola al lanzador Camilo Pascual, de los Tigres de Marianao, y le dijo al receptor Fermín Guerra que se preparara para lanzarle al antesalista Don Hoak, de los Elefantes de Cienfuegos.

El periodista Andrés Pascual duda ese enfrentamiento y asegura que "Don Hoak y Castro nunca se vieron las caras en Cuba, quizás en fotografías".

Revisando la obra "The Baseball Timeline", de Burt Salomon, en la página 475 dice que "Alex Pompez, jefe para el Caribe de los Gigantes de Nueva York, recomendó el 7 de junio de 1950 la firma de un pitcher derecho cubano de 23 años llamado Fidel Castro".

En la página 424 da cuenta que "el súper escucha Joe Cambria, de los Senadores de Washington, recomendó en 1949 la firma del pitcher Fidel Castro".

De acuerdo con Roberto González Echevarría, miembro de la American Academy of Arts and Sciencies, profesor de literatura hispanoamericana y presidente del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Yale, "Fidel Castro jamás recibió ninguna oferta de buscadores de talento para jugar en Grandes Ligas". "Todo eso fue fabricado por periodistas norteamericanos", afirma González Echevarría en su obra ´The Pride of Havana´, donde realiza un exhaustiva investigación del béisbol en la mayor de las Antillas.

Comenta el periodista Rogélio Manzano que "el intelectual cubano (González Echevarría) defiende su tesis en base al argumento de que "en un país donde la cobertura sobre este deporte era tan amplia antes de 1959, y en una ciudad como La Habana, con media docena de grandes periódicos (más docenas de otros de menor tirada) y ligas organizadas a todos los niveles, no hay una sola fotografía en la que aparezca Fidel Castro vestido de pelotero, y mucho menos información de que haya destacado con equipo alguno".

¿Cuál es la realidad?

Simple y sencillo, manejo de una efectiva propaganda política.

UN DÍA COMO HOY

1983: En el memorable Pine Tar Game en el Yankee Stadium, George Brett conecta un aparente jonrón de dos carreras ante Rich Gossage para dar a los Reales una ventaja de 5-4 con dos outs en la novena entrada. Pero el manager de los Yankees, Billy Martin, señala que el alquitrán de pino en el mango del bate de Brett excede las diecisiete pulgadas permitidas por las reglas. Como resultado, Brett es sancionado por batear ilegalmente la pelota, lo que le da a Nueva York una victoria por 4-3. Los Reales protestan de inmediato, y el presidente de la Liga Americana, Lee MacPhail, invalida a sus árbitros por primera vez diciendo que, si bien las reglas ciertamente deben reescribirse y aclararse, el jonrón se mantendrá y el juego se reanudará desde ese punto el 18 de agosto.

1992: Juan Sosa, paracorto, es firmado por Rafael Ávila para los Dodgers de Los Angeles.

1992: Ángel Peña, receptor, es firmado por Rafael Ávila para los Dodgers.

1997: Ramón Peña, gerente general de los Delfines del Atlántico, anunció la contratación de Alan Trammell como mánager. El equipo nunca operó.

2001: Sammy Sosa bateó de 4-4, su jonrón 34 y remolcó cinco para sumar 98.

2022: Se lleva a cabo la ceremonia de inducción para la Clase de 2022 en el Salón de la Fama de Cooperstown. Tres de los siete hombres admitidos, David Ortiz, Jim Kaat y Tony Oliva, están presentes para recibir el honor. Los demás, todos fallecidos, están representados por familiares: Gil Hodges, Minnie Miñoso y Buck O'Neil, mientras que Dave Winfield presenta al pionero del béisbol negro del siglo XIX, Bud Fowler. Más de 35,000 personas están presentes en Cooperstown, NY, para presenciar la ceremonia.