Pete Rose, 34 años de su expulsión del béisbol

La noticia llegó como un rayo al mediodía del 23 de agosto d 1989 hace hoy 34 años: Pete Rose suspendido de por vida. En el teletipo, las agencias ofrecían versiones diferentes, no había redes sociales. Y Rose era el Rey del Hit en el Gran Circo.



Una primera versión daba cuenta que el comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, A. Bartlett Giamatti, y el manager de los Rojos de Cincinnati, Pete Rose, llegaron a un acuerdo que resultará en la suspensión de Rose.

Según el acuerdo, que la fuente dijo que se concluyó ayer, Rose no será sancionado de por vida: el castigo que prescriben las reglas del béisbol hizo que Giamatti determinara que Rose apostó en juegos que involucran a los Rojos. No estaba claro si Rose admitiría haber apostado en juegos de béisbol o por cuánto tiempo estaría suspendido. Las reglas del béisbol establecen que el personal de béisbol que haya apostado será suspendido por un año. The Associated Press informó que Rose sería suspendido indefinidamente y podrá solicitar su reincorporación después de un año, pero sin garantía de que se le conceda.

Rose, había estado bajo investigación desde el 20 de febrero y fue acusado por varios ex socios de apostar en juegos de béisbol, incluidos los que involucran a los Rojos. Él, sin embargo, negó rotundamente esos cargos.

El informe concluyó que Rose apostó por los Rojos de 1985 a 1987, citando pruebas que incluían registros de apuestas supuestamente escritos a mano por Rose y que contenían las huellas dactilares de Rose, registros telefónicos y registros bancarios.

Rose les dijo a los investigadores de béisbol en una declaración que apostó en carreras de caballos, carreras de perros, baloncesto profesional y universitario, y fútbol americano profesional y universitario.

Hoy las apuestas son legales en Major League Baseball, pero Pete Rose sigue expulsado de por vida, a pesar de poseer la marca de hits de todos los tiempos con 4,256.

Un día como hoy 1970: El jardinero de los Piratas de Pittsburgh, Roberto Clemente, compila su segundo juego consecutivo de cinco hits durante una paliza de 11-0 a Los Ángeles. Es el primer jugador de Grandes Ligas de este siglo en acumular 10 hits en dos juegos consecutivos.





1984: Junior Noboa, Indios de Cleveland, dispara su primer hit en las Grandes Ligas contra Toronto.



1998: Barry Bonds se convierte en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en batear al menos 400 jonrones y robar 400 bases. El jardinero izquierdo de los Gigantes fletó su cuadrangular número 400 hacia los asientos del jardín derecho en un lanzamiento de 1-1 de Kirt Ojala de Florida en la parte alta de la tercera entrada. Bonds entró al juego con 438 bases robadas.