Wander Franco: acaso ¿podrá salvarlo el poder del dólar?

"Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios" Eduardo Galeano “

Si usted quiere comprobar el poder que tiene la "Gucci" de un beisbolista, cuando termina un partido en la Liga Dominicana de Béisbol, observe como en la puerta de salida de los jugadores se da cita un batallón de beldades buscando atrapar el pescado de la cena con carnadas de silicona y biopolímero.

En Grandes Ligas el abanico de ofertas es mayor, el "lobismo maipiolero" se maneja con una libertad en los camerinos, que no tiene nada que envidiarle a una sesión de Wall Street.

En el caso del paracorto de los Rays, Wander Franco, quien está acusado supuestamente de prácticas sexuales con una menor de 14 años, es tan grave que suponen "no podrá volver a jugar béisbol profesional", ya que será suspendido de por vida. MLB lo tiene en lista restringida, pero ese no es el fin del mundo, no lo creo, porque hay mucho dinero involucrado en el problema, con el cual puede ser resuelto, como se han determinado otros casos, hasta más graves.

Franco, de 22 años, está firmado por Tampa Bay hasta 2033, por un total de $331 millones 218 mil 177 dólares, y estaba en su tercer año de bigleaguer, bateando de por vida .282, con 30 jonrones, 130 carreras remolcadas y 40 bases robadas en 51 intentos. Este año bateaba para 281, 17 jonrones, 58 remolcadas y 30 robos en 40 salidas.

Con estadísticas impresionantes con un OPS de .819, junto con 30 bases robadas y 17 jonrones, el impacto de Wander Franco en la temporada ha sido significativo. Ocupa el octavo mejor lugar en la categoría de 'Victorias por encima del reemplazo'.

A pesar de logros tan encomiables dentro del campo, las acusaciones fuera de las líneas de cal, tienen el potencial de arrojar una sombra muy oscura en la carrera de Franco.

Mi consejo a estos jóvenes prospectos es que comprar sexo, puede resultar un gancho peor como el de consumir sustancias controladas para mejorar el rendimiento.

Un día como hoy 1947: Dan Bankhead, Dodgers de Brooklyn, se convirtió en el primer pitcher negro en la historia de las Grandes Ligas. Perdió su primera salida 16-3 de Pittsburg y en su primer turno disparo jonrón.

1993: Juan Bell, Milwaukee, dispara su quinto jonrón de la temporada, marca personal.

2001: Sammy Sosa dispara sus jonrones 50 y 51 en la victoria de los Cubs sobre San Luis para unirse a Babe Ruth y Mark McGwire como los únicos jugadores de Grandes Ligas con cuatro temporadas de 50 o más jonrones.

2002: Alfonso Soriano, Yanquis, dispara su jonrón 31, estableciendo récord de cuadrangulares para un segunda base.