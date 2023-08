Luis Rosa y el escándalo que puso a temblar la pizarra

"Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra" Simone De Beauvoir “

El béisbol viéndolo como negocio o espectáculo no escapa a los vaivenes de la sociedad.

En 1997, el escucha boricua Luis Rosa, de los Gigantes de San Francisco, puso a temblar la pizarra en San Pedro de Macorís y toda la República Dominicana.

Rosa tuvo problemas con la ley cuando 15 peloteros dominicanos lo acusaron de solicitarle favores sexuales a cambio promover sus firmas en los Estados Unidos. Rosa pasó un tiempo bajo arresto en San Pedro de Macorís.

La voz cantante la llevó Yan Carlos Ravelo quien expresó que "la mayoría de los jugadores de aquí, todos venimos de familias pobres y humildes y soñamos con llegar a las Grandes Ligas, o al menos a Estados Unidos, para que nuestros padres y hermanos puedan tener una vida mejor".

Ravelo, un lanzador derecho de 20 años que presentó la denuncia penal inicial en junio le manifestó al matutino El Siglo que "Luis Rosa se aprovechó de nuestra pobreza y nuestra desesperación por una visa estadounidense para convertirnos en sus esclavos".

Dos de los 15 denunciantes originales, Gabriel MacDonald y Miguel Mota, se retractaron de sus acusaciones. Sentado al lado de Rosa, MacDonald, un jardinero central de 20 años, se describió a sí mismo como tan pobre y confundido después de su liberación, la muerte de su madre y el nacimiento de un hijo que inventó la historia con la esperanza de conseguir algo de dinero.

Pero en una declaración jurada ante los fiscales dominicanos, la ex estrella de las Grandes Ligas Joaquín Andújar, nativo de San Pedro de Macorís que fue entrenador de lanzadores para el equipo de desarrollo de los Gigantes que dirigió Luis Rosa durante la temporada de 1996, contradijo esa versión de los hechos.

"Uno de ellos me dijo que no podía llegar a lanzar porque Luis Rosa había dicho que a menos que se acostaran juntos no le dejarían subir al montículo", testificó Andújar bajo juramento.

Este caso, como en otros, los encargados de hacer cumplir la ley fue a descansar al archivo muerto.

La realidad es que ningún otro caso en nuestro país, un mánager haya sido acusado de abusar sexualmente de sus jugadores. Si la memoria no me falla el doctor Juarez Castillo defendió a Luis Rosa.

Un día como hoy 1905: Ty Cobb hace su debut en las Grandes Ligas, doblando a Jack Chesbro, cuando Detroit derrota a Nueva York 5-3. El doblete es el primero de sus 4,189 hits, récord superado por Pete Rose en 1985.





1987: Kirby Puckett, de los Mellizos de Minnesota, empató el récord de seis hits en un juego de 9 innings y 10 en dos partidos en línea.



2000: Raúl Eusebio, catcher de Houston, dispara hit y extiende a 24 su cadena de juegos seguidos dando de hit.



2007: José Reyes, Mets, se roba su base 72 y empata al marca de Grandes Ligas para un dominicano la cual comparte con Juan Samuel en 1984 con los Filis.