Apuestas millonarias a favor de Abinader y Houston

""Un dólar ganado es más dulce que un dólar obtenido por medio del trabajo"" Paul Newman Actor “

Buck Canel, la voz más alta de la narración beisbolera en toda su historia, decía una frase emblemática para este pasatiempo: "No se vayan, que esto se pone bueno" y nosotros la coronamos con esta del filósofo del béisbol Yogi Berra: "El juego no se acaba, hasta que no se termina".

La entrada citando a Canel y Berra la motiva que el veterano periodista Esteban Rosario, productor de "Tras La Noticia", puso a "temblar la pizarra" cuando sorprendió al país al anunciar una apuesta significativa relacionada con el resultado del ganador de las elecciones presidenciales en el programa "El Sol de la Mañana".

Reveló Rosario que un empresario de Santiago le autorizó a informar al país sobre una apuesta sustanciosa de 1,000 (mil millones de pesos) en efectivo a que Luis Abinader Corona ganará en primera vuelta en las próximas elecciones.

No dijo si da gabela, o si es pareja, lo que si deducimos utilizando el lenguaje de las apuestas es que el honorable señor presidente "sale macho" en la venidera contienda electoral.

En las Grandes Ligas, Jim "Mattress Mack" McIngvale, quien probablemente no necesita presentación pero quien es el titán de la industria del mueble de Texas, tiene otra apuesta enorme a que los Astros de Houston ganen la Serie Mundial del 2023.

Después de que McIngvale ganara US$75 millones en sus apuestas de la Serie Mundial sobre los Astros el año pasado, "Mattress Mack" está de regreso con una apuesta de US$1 millón a favor de que Houston ganará todo nuevamente con probabilidades de +1,100. O sea, que Mattress Mack da la gabela.

Este año sus ganancias en el Caesars Palace "sólo" totalizarían US$11 millones, pero McIngvale ya aseguró una victoria en valor promocional para su empresa Gallery Furniture incluso si los Astros se quedan cortos. El hipermercado con sede en Houston reembolsará las compras de colchones de US$3,000 o más si los Astros capturan títulos consecutivos de la Serie Mundial.

Según se informa, McInvgale tiene otras apuestas en los Astros que aumentarían sustancialmente su pago en la ventana de apuestas proverbial. Al final, sin embargo, mientras la gente compre colchones en masa como lo ha hecho en el pasado, "Mattress Mack" gana.

Así está el mundo, donde los pesos y los dólares le molestan en los bolsillos a ciertos mortales.



UN DIA COMO HOY



1956: Don Larsen lanzó el único juego perfecto en una Serie Mundial, y los Yanquis derrotaron 2-0 a los Dodgers en el quinto juego. Sal Maglie (El Barbero), quien fue el pitcher rival, permitió cinco hits.

1980: Bernardo Brito es firmado por los Indios de Cleveland.

1991: Wilton Guerrero es firmado por los Dodgers de Los Angeles.

1997: José Mesa, de los Indios de Cleveland, logra su salvado 100 ante los Orioles de Baltimore, al relevar una entrada en la victoria de su equipo.

2020: Whitey Ford, miembro del Salón de la Fama y gran jugador de los Yankees de Nueva York, muere pocos días antes de cumplir 92 años. Su porcentaje de victorias de .690 sigue siendo uno de los mejores de todos los tiempos y tiene el récord de más victorias (10), aperturas (22) y ponches (94) en la historia de la Serie Mundial.