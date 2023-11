El despido de José Leger de las Águilas

En medio de una racha negativa de seis derrotas, y perdiendo por segunda vez en casa contra los Tigres del Licey (creo que esto pesó más que cualquier otra cosa) las Águilas Cibaeñas despidieron el domingo a su dirigente José Leger.

Solo habían pasado 16 días del comienzo de la temporada cuando el gerente general Ángel Ovalles apretó el botón del pánico, horas después de haber licenciado al coach de pitcheo.

Pero en la pelota invernal, una marca de 5-11 generalmente provoca este tipo de resultados, más que por decisiones gerenciales, de las directivas -algunas más fanáticas que gente de béisbol.

En el caso de Leger, que hace apenas dos semanas fue elegido como Manager del Año de la organización de los Cardenales de San Luis por sus resultados en AA, cae como víctima de la presión de la fanaticada que no acepta rachas negativas y siempre pide cabezas.

Este es el mismo Leger que quedó segundo en las votaciones de Dirigente del Año de Lidom y cuyos resultados provocaron la ira de la legión aguilucha que entendía había sido "robada".

El despido de Leger es un error, de la misma manera que el Licey falló radicalmente cuando despidió a Tony Díaz temprano en la temporada 2021-22.

Leger era un candidato para darle estabilidad en la dirigencia a un equipo que no ha encontrado cómo llenar los zapatos de Félix Fermín.

Traer a Tony Peña no resolverá el problema actual y el mismo Peña lo dijo "no tengo una varita mágica y me entregaron un equipo de enanos".

No sé qué tan bien caerá esa expresión en la cueva amarilla, pero no creo que pueda ser muy agradable para los jugadores que salen todas las noches a buscar victorias.

No me sorprendería si Leger encontrara trabajo este mismo año en otra organización, ya sea como coach de la banca o en otra función, pero me parece que el respetuoso hombre de béisbol se tomará su tiempo y no saltará a otra organización en lo inmediato. Hoy podrán verlo como el hombre que fue despedido comenzando su segunda temporada invernal, pero yo lo veo como uno de los principales candidatos a convertirse en el octavo dominicano en ocupar un puesto de manager de Grandes Ligas.

José ganó experiencia con las Águilas y demostró sus extraordinarias condiciones, pese los resultados de este año, las Águilas perdieron un gran recurso humano.