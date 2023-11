"Los fanáticos de las Águilas Cibaeñas ya no cantan la misma pela, ahora el himno cibaeño es mi burrito sabaner" Anónimo “

Las Águilas Cibaeñas bajo la autoridad de Tony Peña han perdido sus dos presentaciones frente a los Leones del Escogido 2-5 y los Toros del Este 2-7 y la pregunta se cae del Monumento: ¿Era José Leger el problema de las Águilas Cibaeñas?

Con 4 anotadas en esos dos juegos, 12 vueltas permitidas y 6 errores, se demuestra que el águila herida perderá igual con Tony Peña de timonel, como sucedió con José Leger, porque el problema es el pitcheo y la defensa. En buen dominicano "la fiebre no está en la sábana".

Es difícil Talúa sumar victorias padeciendo estos males, son los últimos en efectividad con 5.40 y en errores con 35.

WinterballData nos da un pie de amigo, revelador de la crítica situación. Las carreras sucias permitidas desde el 30 de octubre cuando se inició la racha de 8 derrotas es de 15: Toros, 4; Gigantes, 4; Escogido, 3; Estrellas, 2 y Licey, 2.

En la racha de 8 derrotas en líneas las Águilas Cibaeñas batean para un anémico promedio de .120 con corredores en posición anotadora consiguiendo un hit en 11 turnos.

Y el panorama lo pinta más oscuro Béisbol Data, cuando a esta altura del calendario da a conocer las probabilidades de clasificación: Gigantes, 95.2%; Tigres de Licey, 80.5; Toros del Este, 74.7%; Leones del Escogido, 65.7%; Estrellas. 64.7% y Águilas Cibaeñas, 19.4%.

Hoy las Aguilas inician una serie de tres juegos de exhibición en la Gran Manzana contra el Licey y desde el Monumento los fieles del equipo mamey le oran a San Santiago para que les permita llegar con vida hasta la noche del Cochinillo.

NO HITTER NO RECONOCIDO: La Liga Dominicana de Béisbol no reconoce el juego sin hits que en 1947 lanzó Guayubín Olivo en los terrenos del Hipódromo Perla Antillana, donde dejó en cero hits y cero carreras a los Tigres del Licey, lanzando esta vez para los Leones del Escogido. Este no-hitter fue el segundo de tres que se les reconocen a "La Montaña Noroestana".

Un día como hoy 1962: El infield Amado Samuel, con los Leones de Ponce, de Puerto Rico tiene promedio de .312.

1968: Winston Llenas, antesalista de las Águilas Cibaeñas, dispara de jonrón por tercer partido consecutivo alcanzando seis en ese espacio, guiando al conjunto aguilucho a un triunfo con anotación de ocho por seis sobre los Tigres del Licey en el Estadio Cibao. El cuadrangular de Llenas se produjo en el tercer episodio contra los lanzamientos del abridor azul Andy Martin.

1985: Miguel Diloné, Águilas Cibaeñas, dispara sencillo ante los envíos de Tom Brennan, Licey, el 700 de su carrera.

2003: Félix José, Estrellas Orientales, le conecta a Mike Saipe el jonrón 50 de su carrera.

2022: Los Leones del Escogido derrotan 4x2 a las Águilas Cibaeñas y ponen fin a una cadena de 7 derrotas en líneas. Los Leones y los Toros comparten la última posición con récord de 7-13 a 6 juegos y medio.