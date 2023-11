Estar en el sótano a mitad de calendario es un castigo

"En la vida no se puede tener todo, sin embargo, es necesario aspirar a ello, porque la felicidad no es una meta, sino un estilo de vida" Anónimo “

Las Águilas Cibaeñas llegaron al juego 25, la mitad de la temporada, en el sótano con registro de nueve (9) ganados y 16 perdidos, a tres (3) juegos del cuarto escalón que ocupan los Leones del Escogido.

Aspirar desde el último lugar al cuarto teniendo 25 juegos por jugar, no es fácil, tiene que superar primero a los Toros (12-16) y segundo a los Leones del Escogido (14-15) y como este año no hay "play in" tendría que ganar 19 de los 25 desafìos restantes, lo que no es una "misión imposible", pero sí un castigo difícil de liberar, que ni con oración el manager Tony Peña lograría cambiar.

Y es que cuando usted está en "malaria", hasta el celular deja de timbrar. Las Águilas primero pierden a Jonathan Villar por motivo disciplinario y el sábado salió de acción Starlin Castro con molestias en una pierna y en el juego frente al Licey, su reemplazo Ramón Torres dejó ocho (8) compañeros en base y si usted le pone la mostaza del pitcher abridor Luis L. Ortiz que no cruza dos entradas no hay oruga que llegue a mariposa.

La mejor definición del presente y futuro de las Águilas Cibaeñas, la ofreció en las redes sociales Kory Kosky en su cuenta de X: "El que está en el sótano es como un enfermo terminal, que con cualquier gripe se va. Usted puede coger una racha buena, pero si pierde uno le vale el doble".

En buen idioma del béisbol, el equipo que cierra en noviembre en el sótano, en este caso las Aguilas Cibaeñas, que no aspire al cielo y se ocupe con tiempo de una parcela en el cementerio de la 30 de marzo como sentenció Johnny Ventura "En Resumen": Y todo se reducirá cuando caiga el telón.

Al final de la comedia!, 7x4x3 de ancho, las medidas de la fosa.

Puertas de la eternidad.

¿Fallo en elección?: En 1942, Ted Williams ganó la triple corona con .356 de average, 36 jonrones y 137 remolcadas, y el Más Valioso fue el segunda base Joe Gordon de los Yanquis con promedio de .322, 18 jonrones y 103 remolcadas.

En 1941, Joe DiMaggio bateó .357, con 125 remolcadas y 30 jonrones y una racha de 56 juegos seguidos dando de hit. Ted Williams, fue el líder de bateo con .406, remolcó 120 con 37 jonrones. El MVP fue DiMaggio.

Un día como hoy 1957: El Licey le anota 5 carreras en el octavo al lanzador Vic Rehm, Estrellas Orientales, para ponerle fin a la cadena de 41 innings sin permitir carreras.





1971: Los Leones del Escogido derrotan 8x2 a las Águilas Cibaeñas y le ponen punto final a una seguidilla de 11 derrotas en línea. Mike Flanagan se anotó la victoria y Eduardo Acosta el derrotado.



1973: Tom Paciorek disparó jonrón y remolcó dos frente a Jackie Brown en la victoria del Licey 2-1 sobre las Águilas. Greg Shanahan fue el pitcher ganador.



1974: Tom Paciorek disparó triple que remolcó a Bobby Valentine quien se había embasado por doble para que el Licey derrotara ante 9,229 fanáticos a los Leones del Escogido. Valentine bateó de 4-3.



1983: Las Águilas Cibaeñas derrotan 6x5 al Escogido, cuando en el cierre del noveno Tony Peña conecta línea de hit con Nelson Norman en tercera y Marvell Wynne en la inicial, pero Wynne no corrió para segunda, lo que procedió a que la gerencia del Escogido protestara el desafío, además que los fanáticos invadieron el terreno.



1988: Los Tigres del Licey con Balbino Gálvez en la colina de los sustos ponchó 12 y blanqueó 4-0 a las Estrellas de Oriente. Domingo Michel vio cortada en 16 su racha de juegos seguidos dando de hit.



2022: Los Tigres del Licey derrotan 8x4 a los Gigantes del Cibao, en el estadio Julián Javier. La sexta victoria de la grey añil en 8 juegos sobre los Gigantes. O`Neil Cruz disparó primer jonrón en LIDOM.