Alfredo Simón otra vez es noticia negativa

"El ingrato es como un vaso agujereado en donde se pierde todo lo que se echa." Anaxágoras “

Hay seres humanos que no saben controlar sus emociones con "mecha corta" como dice el Pueblo y de ese club el lanzador Alfredo Simón es miembro y como tal son dignos del refrán de "perro huevero".

El caso de hoy tiene como actor estelar al lanzador Alfredo Simón a quien la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) sancionó el sábado 2 de diciembre del 2023 con cinco partidos y RD$75 mil de multa por el altercado que protagonizó con el árbitro Edward Pinales, el pasado lunes 27 de noviembre.

Debido al asueto del campeonato por el juego de leyendas en Santiago, la noticia no ha tenido el impacto que amerita. La pena corre a partir de hoy cuando se reanuden las hostilidades del torneo Onfalia Morillo.

El suceso se originó cuando Simón, de las Águilas Cibaeñas, se dirigió molesto a protestar una llamada de Pinales e hizo contacto con el umpire del home plate, en una entrada donde había tolerado tres jonrones a los Leones del Escogido, en el Estadio Cibao.

La resolución de LIDOM le advierte a dicho jugador que la reincidencia en conductas de este tipo lo harían pasible de sanciones mayores.

Alfredo Simón es el mismo beisbolista que el 31 de diciembre del 2010 se vio envuelto en un incidente en Los Salados, Luperón, donde falleció el joven Michael Castillo Almonte, de 25 años.

La fina pluma de cobertura de sucesos policiales de Tony Pina relata el hecho: "Dos disparos, sólo dos disparos se escucharon en el parque principal de Luperón durante los resabios de la celebración de las fiestas de Año Nuevo, la madrugada del primero de enero de 2011. Dos disparos, y luego el "corredero" de los amanecidos, y la noticia que se regó como pólvora entre los vecinos de un pueblo de gente tranquila y laboriosa donde rara vez ocurre un homicidio. Al menos, las estadísticas criminales así lo confirman. De ahí la conmoción por el saldo: un muerto y un herido".

Simón, fue absuelto el 11 de noviembre del 2011 del caso de homicidio involuntario que pesaba en su contra.

"El fiscal no probó la acusación. Los testigos del fiscal dijeron que no vieron a Simón disparar su arma y los peritos demostraron que el proyectil que se le extrajo al fallecido no provino del arma de Simón", dijo la abogada del jugador, Dinora Diloné.

Otro hit by pitch donde de la justicia dominicana se le acreditó bola muerta.

Un día como hoy 1981: La directiva de los Tigres el Licey en protesta por las constantes agresiones de parte del presidente de la Liga Manfredo Moore, su presidente Monchín Pichardo, decidió licenciar a todos los refuerzos.

1987: Las Águilas del Cibao derrotan 6-0 a los Caimanes del Sur y en el séptimo episodio Tony Peña le disparó a Félix Caraballo su primer jonrón del torneo y el 40 de por vida.

2001: El Licey derrota 9-8 al Escogido apoyados en el bate de Israel Alcántara que fletó jonrón y tubey. Fue la quinta derrota en línea de los Leones y la octava de los últimos 9 juegos.



2001: Ron Belliard, Licey, bateó de 4-3, con 3 anotadas, 4 remolcadas, dos dobles y un triple en la victoria 14-3 ante los Toros.



2004: Guillermo García, Águilas, le conecta al lanzador Julio Pimentel de los Toros su jonrón 51 de por vida.



2011: Manny Ramírez solicita su reintegro de la lista de jubilados voluntarios. Sin embargo, aún deberá resolver su violación pendiente del Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas, anunciado el 8 de abril, y deberá cumplir una suspensión de 100 juegos si firma un contrato con un equipo de Grandes Ligas.



2011: Los Marlins de Miami firman al agente libre SS José Reyes, campeón de bateo de la Liga Nacional, con un contrato de seis años por un valor de US$60 millones.