Mel Rojas Jr: inolvidable bateador en momentos de presión para el Licey

"Hay tres tipos de jugadores de béisbol: los que hacen que pasen las cosas, los que ven lo que sucede y aquellos que se pregunta qué sucedió" Tom Lasorda “

El 18 de enero del 2023 es un día pintado de azul en el calendario del Glorioso porque en el quinto juego de la serie final en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal, Mel Rojas Jr. fue el héroe del partido que le dio la corona al Licey al conectar el hit de oro para romper el empate a una carrera frente al cerrador Ronel Blanco de las Estrellas Orientales en el décimo episodio.

Y 11 meses después, el 12 de diciembre del 2023, en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal, es Rojas Jr. en un juego no apto para personas con lesión en el corazón, que sacó elevado al central para remolcar a Robel García con las bases llenas con un out para que los Tigres ganaran 7x6 en el último juego de la serie particular del 2023 que se llevan con registro de 6-4 y la de por vida 494-486, colocando en "Modo Mezcla" al aguerrido equipo mamey.

Sin embargo, todos esos recuerdos de alegría que deja Mel Rojas Jr. en la feligresía añil, hoy habrá que colocarle su epitafio y quien mejor que Héctor Lavoe con su salsa "todo tiene su final".

Rojas Jr. consiguió trabajo para jugar en el verano en la Liga Coreana de Béisbol (KBO) luego de estar fuera del circuito por cuatro años, por lo tanto, su presencia con el Licey finaliza mañana 15 de diciembre.

El Licey pierde un jugador difícil de reemplazar a esta altura de la temporada. Rojas Jr. ha demostrado ser un bateador decisivo en momentos de empuje, un jugador con la habilidad de dar los golpes mortales durante situaciones de alta presión, a menudo cuando el juego está en la línea.

Rojas Jr es de los bateadores que responde cuando más importa, impulsando carreras críticas y cambiando el rumbo del juego.

Desde hoy a Mel Rojas Jr, lo recordarán los bengaleses como el inolvidable bateador decisivo que puede conseguir un hit en un punto crítico del juego, marcando que hay una enorme diferencia entre los buenos jugadores y los determinantes, por lo tanto, el tamaño de esa diferencia es el mismo entre los que ponen números en temporada regular y los que lo hacen en playoffs y Rojas Jr. para el Licey lo hizo en todo momento. Buen viaje y abundante cosecha en Corea.

Un día como hoy 1959: Julio César Imbert, serpentinero zurdo de las Águilas Cibaeñas, lanzó tres entradas perfectas para guiar al equipo de Nativos a una victoria 3 carreras por una, sobre los Importados en el Juego de Estrellas celebrado en el estadio Quisqueya. El norteamericano Alvin Jackson cargó con el revés. Los nativos cristalizaron cuatro doble matanzas.

1973: Charlie Hough bateó para una jugada de selección que permitió que Tom Paciorek anotara la carrera del triunfo 2-1 sobre las Águilas Cibaeñas en 12 entradas en el estadio Cibao. Bill Buckner disparó tres hits.

1985: Manuel Hernández lanzó blanqueada de cinco hits y las Estrellas Orientales triunfos con score de 6-0 en el Tetelo Vargas frente a los Caimanes del Sur, poniéndole fin a una cadena de 12 derrotas en línea de los paquidermos.

1990: José Vizcaíno es cambiado por los Dodgers de Los Angeles a los Cubs de Chicago por Greg Smith.

2022: Los Tigres de Licey derrota 3x1 a los Gigantes del Cibao, donde Emilio Bonifacio dispara su sexto triple. En el Tetelo Vargas, las Estrellas Orientales blanquea 3x0 a los Leones del Escogido y los elimina de la clasificación.