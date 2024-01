Secretismo en el caso de Wander Franco

Wander Franco fue detenido el lunes, luego de presentarse en la fiscalía de Puerto Plata, donde se radicó una querella en su contra por, supuestamente, haber sostenido relaciones sexuales con una menor de edad.

La primera denuncia se hizo pública en agosto del año pasado y, desde entonces, las autoridades dominicanas llevan un proceso de investigación en su contra.

Por esa acusación, que hizo pública la Procuraduría General de la República a través de sus voceros luego de información ofrecida por la oficina de Niños, Niñas y Adolescentes, los Rays de Tampa Bay colocaron a Franco primero en lista restringida y luego en lista de licencia administrativa, mientras MLB hace su propia investigación por una potencial violación de la política contra la violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil.

Franco no juega desde agosto y hasta que su situación penal se aclare, MLB no tomará una decisión de suspenderlo o no, pero eso es secundario.

El fue arrestado el lunes, luego de un interrogatorio en el que participaron sus abogados. Pero todos los fiscales de Puerto Plata contactados afirmaron no tener información sobre el hecho.

La madre de la adolescente que habría sido abusada por Franco también quedó detenida por supuestamente haber intentado agredir a la fiscal Luisa Marmolejos durante el interrogatorio al que ella fue sometida.

Por más que las autoridades quieran mantener discreción por el caso involucrar menores de edad, debe cuidarse de evitar que se preste para una serie de especulaciones que solo hacen daño.