Las Estrellas Orientales se retiran del campeonato

En la época donde predominaba el imperio del "Conchoprimismo beisbolero" sucedió este hecho sin precedentes en la historia del béisbol profesional dominicano. El 3 de enero de 1957, los Tigres del Licey dominaban el torneo "Reelección Presidente Trujillo", con 25 victorias, seguidos por los campeones Leones del Escogido a dos juegos. Las Águilas Cibaeñas en tercero y las Estrellas Orientales en el "oscuro y frío sótano".

La debacle de las Estrellas preocupaba a los directivos de los tres equipos, y para no seguir acarreando grandes pérdidas, el 3 de enero de 1957, el colectivo de San Pedro de Macorís decidió retirarse, atendiendo a una propuesta del presidente del Licey, ingeniero Manuel Alsina Puello, que le sugirió a la directiva de las Estrellas la retirada "con el fin de beneficiar al torneo en vista de las pobres posibilidades de ir al play off, y de mejorar la situación económica".

La propuesta del presidente de Licey contó con la autorización del licenciado Jaime Vidal Velázquez, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol.

La proposición de Alsina Puello fue aprobada a unanimidad por los demás miembros de la Liga y el presidente de las Estrellas Orientales, Rafael Antún, aceptó y ofreció los peloteros del club a los demás equipos.

El presidente de los Leones del Escogido, Francisco Martínez Alba, aún sin redactarse la decisión de las Estrellas requirió los servicios de Alfredo -Chico- Conton y el Licey los de Papito Mateo. La respuesta no se hizo esperar y el presidente de las Águilas Cibaeñas, ingeniero Juan B. Sánchez Correa, objetó el sistema de reclamación de los jugadores.

Sánchez Correa propuso que el reclutamiento debía hacerse por el equipo que ocupaba el tercer lugar, por lo tanto, a las Águilas le tocaba pedir a Chico Conton. El reparto no prosperó, porque las Estrellas no estaban dispuestas a perder el derecho de reservas sobre dichos jugadores.

En el inicio de la Época de las Luces, 1955-56 las Estrellas de Oriente, terminaron en el sótano con registro de 11-42, y en 1956-57 el mismo lugar con 10-44. En estos dos primeros torneos los paquidermos pasaron las de Caín: 21 victorias y 86 derrotas.

Estos pasajes de turbulencias en el béisbol dominicano son cosas del pasado, aunque algunas veces hay relámpagos de ese pretérito histórico.

Un día como hoy 1958: Dick Stuart, de las Águilas Cibaeñas, le conecta jonrón a Claude Raumond de las Estrellas, su número 13 empatando con Pedro Formental que dio esa cantidad en 1951.

1975: Winston Llenas, de las Águilas, eleva su total de remolcadas a 260 empatando con Felipe Alou.

2011: Acompañado por su compañero julio Lugo, el lanzador Alfredo Simón, de los Orioles de Baltimore, se entrega a la policía en un juzgado de Puerto Plata en relación con un tiroteo fatal en la víspera de año nuevo. Simón admite que disparó tiros al aire para celebrar el año nuevo cerca de las dos víctimas, pero niega que se tratara de disparos mortales; Se realizarán pruebas balísticas para confirmar su historia. Está detenido y enfrenta hasta dos años de cárcel por homicidio involuntario, pero será liberado cuando los investigadores no encuentren pruebas concluyentes que vinculen su arma con las muertes.

2012: El relevista Fernando Rodney es firmado por Tampa Bay.

2023: En la serie semifinal el martes 3 de enero, Licey derrotó 8x5 a las Estrellas Orientales, la victoria fue para Steve Moyers y los Gigantes blanquean 5x0 a las Águilas, donde Yamaico Navarro disparó 4 hits. Fue la octava blanqueada de una semifinal estableciendo récord.