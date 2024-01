Pete Rose fue acusado de violación a una menor de 16 años

"El tiempo es como un río, no puede tocar la misma agua dos veces" Anónimo “

La sociedad estadounidense puede ser acusada de tener doble y hasta triple moral, pero en asunto de las violaciones a una menor, persiguen y no perdonan al culpable del delito y la mejor muestra la recrea la serie de televisión UVE (Unidad de Víctimas Especiales) con la capitana Olivia Benson.

Major League Baseball tiene su código de castigo más duro que la Ley del Talión, porque su decisión para sancionar a los peloteros violadores de menores está por encima de cualquier fallo que emita la justicia.

Y un caso de un beisbolista que figura en esa lista negra de violadores de menores está Pete Rose, ex leyenda y manager de los Rojos de Cincinnati.

Rose estuvo presente el 7 de agosto del 2022 cuando los Filis de Filadelfia honraron al equipo campeón de la Serie Mundial de 1980 en el Citizens Bank Park y si bien es cierto que los fanáticos en el estadio parecían amar a Rose (bueno, la mayoría de ellos; el video muestra que también recibió muchos abucheos), pero él no se ganó exactamente el cariño de los reporteros.

En la rueda de prensa antes del juego, apareció una tachuela en el zapato, cuando Alex Coffey, reportera que cubre a los Filis para el Philadelphia Inquirer, compartió en Twitter cómo fue su intercambio con Rose.

Le pregunté si pensaba que su "presencia aquí envía un mensaje negativo a las mujeres", por la acusación de que había iniciado una relación sexual en 1973 con una chica menor de 16 años.

Rose admitió que él y la niña tuvieron relaciones sexuales, pero que la ley de Ohio lo permitía y la demanda se resolvió y se desestimó, pero Rose perdió su puesto de comentarista de Fox Sports y se canceló su incorporación al Muro de la Fama de los Filis.

A Rose no le gustó la pregunta de Coffey. "No, no estoy aquí para hablar de eso. Lo siento. Fue hace 55 años, cariño", le dijo a la reportera durante una era en la que cada vez más mujeres denuncian a los hombres que las habían abusado o agredido.

Rose continuó desestimando las preguntas de los medios sobre su presunta participación en repetidos delitos sexuales.

