Wander Franco no puede jugar mientras esté en licencia administrativa

Los seguidores del béisbol preocupados por el dinero ajeno, se preguntan a diario sobre el contrato garantizado de Wander Franco y cuándo volverá a jugar con los Rays de Tampa Bay.

Franco está bajo medida de coerción en la República Dominicana de una garantía económica y visita mensual a la Fiscalía y su futuro está en manos del juez que conocerá el fondo del caso.

Wander está bajo licencia administrativa por Major League Baseball de acuerdo con la Política Conjunta de MLB y el Sindicato de Peloteros sobre violencia domèstica, agresión sexual y abuso infantil.

De acuerdo al periodista Michael McCann, de Sportico (The Business of Sports) "la licencia administrativa es una característica común en los lugares de trabajo estadounidenses donde se sospecha que un empleado ha cometido algún delito, pero no se le ha declarado culpable. En este caso, la licencia esencialmente le da tiempo a la MLB para investigar a un jugador acusado de delitos graves y al mismo tiempo lo separa de la controversia que lo rodea, de su equipo, fanáticos y socios de transmisión".

Lo único que está claro en el presente de Wander Franco es que no puede jugar mientras se encuentre en licencia administrativa.

Sin embargo, no todo es negativo ya que estará recibiendo su pago y acumulando tiempo de servicio. Si la MLB no encuentra motivos suficientes para castigarlo, la Liga Americana lo reintegrará.

Y viene la pregunta: ¿Será este jugador una imagen potable para la promoción de los Rays?

El béisbol en los Estados Unidos se promueve como "el deporte de la familia", por lo que veo el camino hacia Tampa muy difícil de transitar.

La MLB tiene todo el poder y el apoyo del Sindicato para determinar si un jugador participó en casos de violencia doméstica, agresión sexual o abuso infantil. La decisión final de suspender a Wander Franco depende de la Liga y del comisionado Rob Manfred.

Ahora bien, si MLB decide suspenderlo, Franco podría apelar mediante arbitraje, lo que a su vez evaluaría si MLB posee "causa justa" para encontrarlo culpable e imponer una suspensión de una duración determinada.

Wander Franco la "macó" y del "bobo" que se le armó no lo salva ni Mickey Jacobo.

Un día como hoy 1956: Osvaldo Virgil (El Orégano) participó en su primer partido en la Liga Dominicana con el Escogido, conectando dos hits en cinco turnos.

1958: Ricardo Joseph, Leones del Escogido, agrede al árbitro Julio E. Cruz, siendo suspendido por el resto de la temporada. Tenìa promedio de .233 con 3 jonrones.

1964: Rodolfo Welch es subido por los Piratas de Pittsburgh al conjunto Ashville doble A.

1986: Los Leones del Escogido derrotan 5-3 a las Águilas. Mickey Mahler, que laboró la ruta completa, logró su octava victoria del campeonato y la 40 de por vida.

1991: Pete Rose fue puesto en libertad luego de que fuese arrestado el 1 de enero. Un panel de Major League recomendó ese mismo día que no fuese elegible para el Salón de la Fama de Cooperstown.

1992: Los Yankees de Nueva York cambian al segunda base Steve Sax a los Medias Blancas de Chicago a cambio de los lanzadores Mélido Pérez, Domingo Jean y Bob Wickman.