El turismo deportivo en el país

En la inauguración de Fitur, me llamó la atención el anuncio realizado, en conjunto, por el ministro de Turismo, David Collado, el empresario Felipe Vicini, y el periodista José Monegro, presidente del comité organizador de los Juegos Santo Domingo 2026.

La propuesta de Turismo Deportivo para el país es muy buena, un tema que hace tiempo necesitaba explotarse en el país y que puede ser más que beneficioso incrementar la oferta a los extranjeros que nos visitan.

Me llamó la atención, sin embargo, que no se hablara de béisbol en esa presentación. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana es uno de los principales atractivos para el turismo estadounidense que visita la isla y si tomamos en consideración que cerca del 70 por ciento de los visitantes que recibimos son de Estados Unidos... no se necesita una calculadora para hacer la ecuación.

Sí, los eventos internacionales de fútbol que se celebran en el país son atractivos. Sí, los Juegos Centroamericanos se prestan para traer muchos turistas, pero es un evento de un año y el béisbol es a largo plazo.

El golf, con el torneo PGA Corales está cubierto y sabemos que podemos explotar las playas de la costa Norte para deportes acuáticos como los torneos de windsurf y kitesurf en Sosúa y Cabarete.

Pero si queremos que nuestro béisbol se realmente atractivo, necesitamos mejorar los estadios que recibirán a esos potenciales turistas.

No podemos vender un destino que tenga edificaciones de entre 40 y 70 años de vigencia. ¿Se imaginan ustedes hoteles de 70 años para recibir turistas en nuestras playas?