Elecciones en El Seibo culminan con apresamientos, acusaciones de compra de cédulas y pocos votantes

Las elecciones presidenciales y congresuales, celebradas este domingo 19 de mayo, en El Seibo, culminaron a las 5:00 de la tarde, con acusaciones de cédulas, apresamiento y pocos votantes. No se reportaron hechos lamentables ni violentos.

Durante todo el día, la presencia de personas en los diferentes recintos electorales fue escasa, lo que ha sido catalogado por ciudadanos como "insólito", ya que se esperaba un gran flujo de votantes.

Las personas que acudieron a ejercer su derecho al voto, lo hicieron de forma pacífica y en tranquilidad.

En el municipio de Miches, el exgobernador de la provincia de El Seibo, Federico Antonio Bencosme, denunció la supuesta compra de cédulas por parte del PRM, en el municipio de Miches.

"El PRM en Miches ha instalado centros de compra y negocio de votos frente a las narices de la policía militar electoral y las autoridades de la Junta Municipal Electoral, a quienes le denunciamos tales anormalidades. Tal es el caso, de El Asfalto, frente a una escuela, al recinto Lucas Guibbes (en un negocio de la actual alcaldesa) y en una funeraria frente al recinto del Distrito Escolar", denunció Bencosme en sus redes sociales.

Sin embargo, siendo las 4:00 de la tarde fue apresado el regidor por la Fuerza del Pueblo, Hamlet Severino, acusado de estar "comprando cédulas".

En su declaración, Severino dijo que lo apresaron "sin estar haciendo nada".

"Me detuvieron sin hacer nada, no se me explica el por qué. Me acusan de dar dinero a los votantes, pero yo no he hecho nada", manifestó.

Los ciudadanos se mantienen a la expectativa de saber los resultados de las elecciones a nivel local y nacional.

Te puede interesar Elecciones 2024: Itinerario de votación de los candidatos y otras autoridades