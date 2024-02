Cole y Strider favoritos para el Cy Young en los entrenamientos de pretemporada

"Nuestra Patria ha de ser libre e independiente de toda Potencia extranjera o se hunde la isla" Juan Pablo Duarte “

Las Ligas de la Toronja y el Cactus ya están en desarrollo y ayer nos preguntaron vía X quiénes eran mis favoritos para ganar el Cy Young de la Liga Americana y la Nacional.

En materia de pitcheo no es fácil pronosticar por la fragilidad de los lanzadores de hoy que cuando no le duele el codo, le molesta el hombro. Pero como un pronóstico no es un decreto les señalo mis candidatos son: Gerrit Cole y Spencer Strider que están en los entrenamientos de primavera como los favoritos para ganar los premios Cy Young 2024 para la Liga Americana y la Liga Nacional.

Por cierto que estoy sorprendido por la cantidad de damitas solicitando líneas para realizar sus jugaditas. Las remito que se orienten en el portal Las Vegas Insider.

Volviendo a los candidatos favoritos en las más prestigiosas casas de apuestas deportivas, Cole y Strider marcan el paso como los potenciales ganadores.

Lograr un Cy Young no es fácil y en la Liga Americana no ha repetido un lanzador desde que Pedro Martínez lo hizo en 1999-2000, pero los apostadores ya se están preparando para un bis épico del as de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, en el 2024.

El as del pitcheo de los Yankees se llevó este premio en el 2023, logrando los 30 votos de primer lugar después de liderar la Liga Americana en efectividad (2.63), WHIP (0.981) y entradas lanzadas (209).

Con esos palmarés está en los entrenamientos de primavera como el favorito por consenso sobre Kevin Gausman de Toronto.

En la Liga Nacional, el favorito es Spencer Strider que terminó cuarto en la votación el año pasado a pesar de liderar el capítulo de ponches (281) y victorias (20), y seguramente en el 2024 transitará por una siembra similar.

Strider irrumpió en escena en el 2022 con una efectividad de 2.67 y un FIP de 1.83. Dio un paso atrás en eficiencia en el 2023, pero aún lideró la MLB en ponches (281) y K/9 (13.5) con un FIP de 2.85, el mejor de la Liga Nacional, para terminar cuarto en la votación.

Strider tuvo problemas por momentos para evitar una actuación vertiginosa en el montículo la temporada pasada, pero si puede desarrollar un mejor plan de trabajo porque claramente tiene la bola rápida que lo llevará al premio Cy Young.

Esperemos a ver que sucederá pero Cole y Strider tendrán el "jacho ardiendo" en el 2024.

Un día como hoy 1895: En respuesta a las quejas de personas mayores como Cap Anson, la Liga Nacional restringe el tamaño de los guantes para todos los jugadores de campo, excepto los receptores y los primera base, a 10 onzas, con una circunferencia máxima de 14 pulgadas alrededor de la palma. En otras palabras, menos de 4 1/2 pulgadas de ancho. La Liga Nacional también rescinde la regla que prohíbe la "decoloración intencional" de la pelota, permitiendo así a los jugadores ensuciar la pelota a su entera satisfacción.

1901: El Comité de Reglas de la Liga Nacional decreta que todos los fouls cuentan como strikes, excepto después de dos strikes. Para reducir el costo de las bolas perdidas, el comité insta a que los bateadores que disparan muchos.

Fouls sean disciplinados. Otras reglas nuevas: los receptores deben jugar dentro de los 10 pies del bateador, se cantará una bola si el lanzador no lanza a un bateador listo y en espera dentro de los 20 segundos, y los jugadores que usen lenguaje indecente o inadecuado serán expulsados por el árbitro. Se cantará una bola cuando un bateador sea golpeado por un lanzamiento.



1973: El toletero de los White Sox, Dick Allen firma un contrato de tres años por un valor estimado de 250.000 dólares al año, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado en la historia de las Grandes Ligas.



1990: El Comité Especial de Veteranos no logra elegir a un solo jugador para el Salón de la Fama por segunda vez en tres años.