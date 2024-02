¿Cómo se resolvió la crisis de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana en 1983?

"Espero que no hayas estado llevando una doble vida, aparentando ser malvado y bueno todo el tiempo. Eso sería hipocresía" Oscar Wilde “

En el grupo de WhatsApp "Datos Históricos" donde participamos junto a Tony Piña, Rubén Sànchez, Kevin Cabral, Luichy Sánchez y Rubén Andújar, tratamos la crisis del béisbol dominicano en 1983 y el papel que jugó el fenecido Reynaldo Bisonó a la sazón Comisionado de Bèisbol.

En esta entrega veamos otra arista de alguien que fue testigo de primer orden durante las negociaciones el licenciado Daladier Burgos.

"Domingo Ernesto Pichardo (Monchìn) y Hatuey De Camps Jiménez fueron las personas claves para resolver la crisis del campeonato 1983-84" nos reveló el licenciado Daladier Burgos, asistente del secretario de la presidencia, De Camps, al recordar la crisis de la Lidom en 1983-84.

Burgos nos informó que la nueva Liga Nacional de Béisbol Profesional (LNBP) cuyo presidente era el doctor Freddy Reyes, que ya había dado los pasos legales con Santiago Soler Favale, comisionado de Béisbol del Caribe, cuando De Camps y Pichardo buscaron la fórmula para resolver el impasse.

El lunes 5 de septiembre de 1983, el Gobierno de Salvador Jorge Blanco, creó la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Relata Burgos que la Liga tenía ya los colores pero sin el nombre de los equipos tradicionales y un grupo de empresarios estaban contactados para regentear los nuevos clubes con quienes Hatuey ya sé había puesto de acuerdo.

Recuerda Daladier: "Luego de una reunión los presidentes de los equipos tradicionales decidieron no retirarse y Hatuey me preguntó que con quién sé podría comenzar hablar que no fuera Quique Acevedo para buscar una solución y mí respuesta fue Monchín Pichardo, quien es el líder y además tiene problemas con Quique, y me encargo que lo localizara".

Daladier conocía a Monchìn Pichardo porque había sido empleado de la empresa Figueroa & Socías, que tenía estrechas relaciones con el club Atlético Licey.

Daladier revela que se efectuó la primera reunión entre ellos dos (Pichardo y De Camps) y se sentaron las bases para que las aguas se normalizaran.

De Camps logró reunir la cúpula del béisbol profesional de la época y en esa cumbre en el Palacio Nacional, el suscrito estuvo presente cubriendo para el vespertino La Noticia. Asistieron Juan Tomás Mejía Feliú, presidente de la Lidom; Monchín Pichardo, presidente Licey; Mignolio Pujols, Caimanes del Sur; Rafael Francisco Bonnelly y Juan Sánchez Correa, Águilas Cibaeñas; Rafael Antún, Estrellas Orientales; Félix Mario Aguiar, Leones del Escogido y Reynaldo -Papy- Bisonó, comisionado béisbol.

Todo quedó resuelto, las aguas volvieron a su nivel y Freddy Reyes dijo: "Me retiro a mis habituales trabajos".

¿Cuál fue el acuerdo no escrito? Sigue siendo un secreto de Estado.

Un día como hoy 1966: Sandy Koufax y Don Drysdale comenzaron una huelga en busca de un contrato de US$1.05 millones.

1978: Los Vigilantes de Texas cambiaron a David Clyde y a Willie Horton a los Indios de Cleveland por John Lowenstein y Tom Buskey.

1986: En la medida disciplinaria más severa del béisbol desde que los Medias Negras fueron desterrados de por vida, el comisionado Peter Ueberroth da a siete jugadores que fueron admitidos consumidores de drogas la opción de una suspensión de un año sin paga o fuertes multas y pruebas antidopaje durante toda su carrera, junto con 100 horas de Servicio comunitario relacionado con las drogas. Joaquín Andújar, Jeffrey Leonard, Enos Cabell, Keith Hernández, Dave Parker y Lonnie Smith serán multados con el 10 por ciento de sus salarios anuales, mientras que otros 14 jugadores recibirán penas menores por su participación en drogas ilegales.

2000: El jardinero y designado Darryl Strawberry de los Yanquis es suspendido por un año por dar positivo en cocaína.