Julio Rodríguez: ¿Bateará .300 con 40 H4 y 40 BR?

Si Julio Rodríguez jugara en New York o Los Angeles estaría a diario liderando los titulares de las páginas deportivas, pero milita con los Marineros de Seattle, en una ciudad donde sus jugadores son miembros de la caldera del olvido.

En la mayoría de las predicciones para el MVP del 2024 no se toma en su peso real la valía de Julio Rodríguez y uno se pregunta: ¿Pondrá números este año de un Más Valioso?

Si analizamos su comportamiento pasado y futuro, no hay dudas que no es descabellado formular la pregunta en el presente y proyectarlo como un recio candidato al MVP de la Liga Americana donde ya no està el muro de Shohei Ohtani.

El nativo de Loma de Cabrera, de la misma parcela que Rafael Furcal y El Mayimbe Fernando Villalona, es uno de los jugadores más talentosos del béisbol y parece una amenaza real para promediar un average sobre los .300, con 40 jonrones y 40 bases robadas. En el 2023 bateó .277, con 32 jonrones y 37 hurtos.

"J-Rod" en el 2023 estuvo entre los diez primeros al comenzar la temporada en las probabilidades de un MVP y terminó cuarto en la votación. Sin embargo, en cualquier proyección que usted realice para la campaña del 2024, Julio Rodríguez ocupará el quinto lugar en la mayoría de los lugares donde se mire, detrás de Aaron Judge, Juan Soto, Jordan Álvarez y Corey Seager.

Esa es la realidad del presente, por lo que esperamos que la molienda de J-Rod se mantenga en lo máximo de producción desde que realice el primer swing. Y no dejaremos de hacernos la pregunta:

¿Será el 2024 el año del MVP Julio?

Uno de los atributos más destacados de Rodríguez es su poderosa capacidad de bateo. Con 6 pies y 4 pulgadas y un peso de 225 libras, su presencia física se corresponde con su impresionante velocidad y la fuerza con el bate. Genera consistentemente un poder tremendo durante sus swings y tiene la capacidad de chocar la pelota con una fuerza increíble en todas las direcciones del diamante.

