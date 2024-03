La mujer ya no está en el círculo de espera en el béisbol

1923: El comisionado de béisbol, Kenesaw Mountain Landis permite que el ex lanzador zurdo de los Gigantes de Nerw York, Rube Benton regrese a la Liga Nacional. Benton había admitido tener conocimiento previo del arreglo de la Serie Mundial de 1919, pero permaneció en el béisbol, ganando 22 para Saint Paul (Asociación Estadounidense). El presidente de la Liga Nacional, John Heydler, no está de acuerdo con Landis y llama indeseable a Benton, pero eso no impide que los Rojos lo contraten. Benton, de 35 años, tendrá marca de 14-10 para los Rojos que ocupan el segundo lugar.