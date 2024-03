El fraude es un cáncer que no tiene cura en las Grandes Ligas

"A mi edad, mi fantasía sexual es hacer un trío con la paz mental y la estabilidad económica" Anónimo “

Un amigo que tiene un programa de desarrollo de talentos me comentaba ayer vía telefónica y fuera de récord, por eso no revelo su identidad, que el fraude para lograr la firma de un proyecto de jugador no se acabará porque ese cáncer no tiene cura. Me puso como ejemplos la falsificación de la edad, argumentando que es “tan vieja como la miseria” y ahora el uso de los esteroides.

Y me reitero varias veces que en esta sociedad en todas las esferas sociales se cometen delitos para lograr escalar al monte de los millonarios y nadie lo investiga y me citó el arte de hacerse rico a través de la política, donde un “bachiburro” se pasea en un Mercedes con una placa de “Diputado”. En algunos puntos les di la razón y en otros le manifesté que el juego limpio es el mejor visado para la salud.

Por cierto, que el béisbol tiene fechas que no podemos dejar pasar y el 12 de marzo de 1921 es una de ellas, donde el comisionado de béisbol de Grandes Ligas Kenesaw Mountain Landis suspendió hace 103 años a ocho jugadores de los Medias Negras de Chicago, porque alegadamente vendieron la Serie Mundial de 1919 para que los Rojos de Cincinnati, que no eran los favoritos, pudieran ganar el clásico de otoño.

Los jugadores expulsados de por vida fueron Joe -El Descalzo- Jackson, Ed Cicotte, Oscar –Happy- Felsh, Arnold Gandill, Fred McMullin, Charles Risburg, George Weaver y Lefty Williams.

El primera base de Chicago, Arnold “Chick” Gandil, era amigo del apostador Joseph “Sport” Sullivan y recibió a través de él un mensaje de Arnold Rothstein, otro apostador y presunto jefe de la “Mafia de Chicago”, que le proponía que perdieran la Serie Mundial. Fue entonces que Gandil acordó con Sullivan que los Medias Blancas se dejarían vencer por los Rojos por US$100,000, entregándoles US$80,000 antes de iniciar la Serie Mundial y cuando el certamen finalizara los US$20,000 restantes.

Desde el primer juego, el 1 de octubre, las cosas no pintaban bien. A Ed Cicotte, líder de victorias de la Liga Americana con 29 ganados y 7 perdidos y efectividad de 1.82, los Rojos le hicieron cinco carreras en el cuarto episodio. Cincinnati ganó el primer juego 9x1.

Segundo juego, al zurdo Lefty Williams, con récord de 23-11 y 2.64 de efectividad, cayó derrotado 4x2.

En el tercer desafío, los Medias Blancas blanquearon a los Rojos 3x0, donde Dicke Kerr (13-7, 2.88), que no era de la Banda de los Ocho, lanzó blanqueada de tres hits.

En el cuarto volvió Ed Ciccotte al montículo y perdió 0-2 y en el quinto Lefty Williams perdió. La serie estaba 1-4 a favor de los Rojos. El séptimo juego lo ganó Ciccotte para enterrar las críticas, pero en el octavo juego, los Medias Blancas con Williams, en la lomita perdieron 10x5 y de esta forma Cincinnati conquistó la Serie Mundial, la cual dejó una estela de dudas e interrogantes.

El caso terminó en un Gran Jurado de Chicago, que no encontró culpables a los jugadores por falta de pruebas, pero el juez Landis, Comisionado de Béisbol, los expulsó de por vida.

Aunque quedaron libres por decisión del Gran Jurado, los implicados sufrieron las consecuencias de sus actos por la mano del comisionado Kenesaw Mountain Landis. Debido al comportamiento de estos jugadores, a los Medias Blancas los fanáticos y la prensa lo bautizaron como los “Medias Negras de 1919”.

Un día como hoy 1903: Los New York Highlanders (más tarde los Yankees) son aprobados oficialmente como miembros de la Liga Americana.

1951: El comisionado Happy Chandler pierde su lucha por permanecer en el cargo por una votación de 9 a 7.

1980: El toletero Chuck Klein y el ex propietario de los Medias Rojas, Tom Yawkey, son elegidos para el Salón de la Fama por el Comité Especial de Veteranos. Yawkey es el primer propietario de un club seleccionado que nunca se desempeñó como jugador, entrenador o gerente general.

2006: En el Clásico Mundial de Béisbol, Alex Rodríguez conecta un sencillo con dos outs y las bases llenas en la novena entrada, para darle a Estados Unidos una victoria sobre Japón 4x3, pero la victoria se ve envuelta en controversia cuando el fallo de un árbitro le niega al equipo perdedor una carrera crucial.

2014: Los Bravos de Atlanta firman al pitcher Ervin Santana, uno de los últimos agentes libres que quedan en el mercado, con un contrato de un año por $14,1 millones de dólares.