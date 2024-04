Julio Rodríguez tiene el peñón de Juan Soto en el camino por el MVP

1980 - Después de no poder llegar a un nuevo acuerdo colectivo con los propietarios, la Junta Ejecutiva de la Asociación de Jugadores vota por unanimidad cancelar los 92 juegos de exhibición restantes y declarar una huelga el 22 de mayo si no se ha llegado a un acuerdo para entonces. Durante los entrenamientos de primavera, los jugadores votaron 971-1 a favor de la huelga. El único disidente fue Jerry Terrell de Kansas City, quien votó no, por razones religiosas.



1987: Tony Peña fue cambiado por los Piratas de Pittsburgh a los Cardenales de San Luis por Andy Van Slyke y Mike LaValliere.



1996: El juego de apertura en Cincinnati es cancelado debido a un ataque cardíaco fatal al árbitro John McSherry.



2005: Albert Pujols no se ponchó en 68 apariciones en 21 juegos del spring training de San Luis. Bateó .458, con 6 jonrones y 20 remolcadas.