Elston Howard el 14 de abril es su dìa histórico

"Si usted me hace una pregunta que no sé, no voy a contestar" Yogi Berra “

¿Qué está ocurriendo en las Grandes Ligas que cada dìa hay un escándalo?

En estos momentos los servicios investigativos de Major League Baseball están indagando a fondo a Shohei Ohtani y su socio Ippei Mizuhara con el "robo novelas apuestas".

Otro sonido no grato ocurre con la agencia de peloteros Rimas Sports del "conejo malo" el reguetonero Bab Bunny que la Asociación de Jugadores de las Ligas Mayores revocó la certificación al agente de la firma William Arroyo de su derecho a representar a los jugadores de la MLB por manejos que se salen de la ética.

Hay otras pesquisas que no dejan de ser preocupantes como los casos de Wander Franco y Julio Urias.

Hoy domingo vamos a enfilar la proa hacia otro litoral, a salir del pantano y entrar a las aguas limpias del túnel del tiempo.

El 14 de abril de 1955, Elston Howard se convierte en el primer negro en vestir el uniforme de los Yankees y conecta un sencillo en su primer turno al bate, contra los Medias Rojas, y los Yankees ganan 8-4.

El 14 abril de1967, tiene un sello muy especial fue cuando el novato de los Medias Rojas de Boston, Billy Rohr debuta en el Yankee Stadium. Sorprende a todos al llevar un juego sin hits hasta la novena entrada, pero Elston Howard en conteo de 3-2 dispara línea de hit para un sencillo entre el jardín derecho y el central con dos outs.

Carl Yastrsemski había mantenido vivo el juego sin hits con una espectacular atrapada de una línea de Tom Tresh hacia lo profundo del jardín izquierdo para abrir la novena. Rohr gana el juego 3-0, pero lanzará sólo una vez más para Boston antes de regresar a las menores.

Un día como hoy 1988: Silvestre Campusano, de los Azulejos de Toronto, disparó su primer jonrón en las Grandes Ligas.





1988: Julio Franco bateó de 4-1 y extendió a 10 su racha dando de hit a inicio de temporada.



1992: Pedro Guerrero, San Luis, bateó de 4-1 y se robó una base, siendo la segunda de la temporada y la última de su carrera donde sumó 97.



2008: Alex Rodrìguez empata en el puesto 15 en la lista de líderes de jonrones de todos los tiempos de las Grandes Ligas, con Ted Williams y Willie McCovey. Rodríguez conecta el jonrón 521 de su carrera como parte de un día de 5-4; Andy Sonnanstine permite el cuadrangular y los Yankees superan 8x7 a los Rays.