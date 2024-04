Juan Marichal y el seguimiento de la temporada de Grandes Ligas de 1965

"La libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de sangre" José Martí “

En 1965 no se conocía el teléfono celular, ni el internet, ni las redes sociales en todas sus facetas y cuando estalló la revolución el 24 de abril en 1965, Juan Marichal había realizado tres salidas con los Gigantes de San Francisco y su récord era de 2-1.

El primer juego de Juan fue el 12 de abril frente a los Piratas de Pittsburgh y perdió 1-0. A partir del 26 de abril se conocían las salidas de Juan Marichal en el resumen que realizaba a las 7:00 am Guillermo Potuondo Kalaf por La Voz de Estados Unidos con los detalles muy escuetos.

En una carrera de 16 años y tres equipos que le llevaron al Salón de la Fama del Béisbol, Juan Marichal disfrutó grandes momentos y excelsas temporadas en las Grandes Ligas. Una de esas excelentes temporadas fue en 1965, cuando el derecho Laguna Verde hilvanó diez blanqueadas, como miembro de los Gigantes de San Francisco.

En seis años en las mayores, había dejado en blanco a la oposición en 16 ocasiones, cinco veces en 1963, cuando terminó con la envidiable marca de 25 – 8, 2.41 de efectividad en 321.1 entradas.

En 1965, Marichal perdió su primer partido de la temporada 1 – 0 en Pittsburgh; pero el 17 de abril en el Shea Stadium de New York, propinó la primera, de cuatro lechadas a los Mets de New York en esta estación. Ayudado por el bateo de los hermanos Mateo y Jesús Alou, quienes lograron cuatro de los 13 incogibles del equipo, no tuvo problemas en derrotar al conjunto de la Gran Manzana 4 – 0, poniendo su record de por vida contra el mismo en 10 – 0, y una efectividad de 1.10 en 98 entradas.

Una semana después, el 25 de abril en San Francisco, los venció nuevamente, esta vez 5 -0. Jesús Rojas Alou disparó de 4 – 3, con una anotada. Un elevado de sacrificio de Jim Davenport con Jesús Alou en la antesala en la séptima, fue todo lo que necesitó Marichal para derrotar 1 – 0, al derecho Jim Maloney en Cincinnati, el cinco de junio. Alou abrió la entrada con doble y llegó a tercera con batazo al cuadro.

Jesús Alou disparó su sexto cuadrangular del año, Davenport el primero y Marichal volvió a dejar en blanco a los Mets 3 – 0, en New York, el 10 de junio, puso su record en 9 – 5.

Marichal permitió apenas seis incogibles al vencer por décima vez consecutiva a los Dodgers de Los Ángeles, 5 – 0 el 28 de junio en San Francisco.

En Chicago, el 2 de julio, por sexta ocasión, dejó en cero carreras a la oposición al ganar 4 – 0. En el cuarto inning, triple de Willie McCovey y sencillo de Willie Mays, puso el juego 1 – 0. Marichal, 13 – 6, se encargó del resto.

El 10 de julio, en Filadelfia, los Filis fueron las víctimas al caer 7 – 0, frente al Monstruo de Laguna Verde, quien solo permitió dos hits a los cubanos Tony -El Haitiano- González y Cookie Rojas.

La octava blanqueada se produjo contra los Astros de Houston, a quienes venció 7 – 0, en San Francisco, el 17 de julio. Permitió cinco hits, ponchó siete, sin conceder boletos gratis, poniendo su record en 15 – 7.

Agosto 18, en San Francisco, blanquea por cuarta ocasión a los Mets, esta vez 5 – 0, aceptando tres hits y poniendo su record de por vida en 14 – 0 ante los Metros.

Luego de ser suspendido a finales de agosto, Marichal regresó al montículo el 9 de septiembre en San Francisco, obteniendo su décima lechada contra los Astros de Houston 4 – 0. Marichal, quien fue aplaudido delirantemente por los fanáticos de los Gigantes, puso su record en 21 – 10, abanicando a cinco, con un boleto gratis.

Marichal terminó el 1965 con marca de 22 – 13, con 2.13 efectividad en 259 entradas, abanicando 240, concediendo 46 transferencias. Cerró con 24 juegos completos y 10 blanqueadas.

