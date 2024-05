Willie Mays: cuando la defensa tiene categoría salvadora

"El pasado no me interesa y el mañana a lo mejor no existe. Cada vez que despierto es siempre presente" Bob Dylan “

La ofensiva es el capítulo del béisbol que nos enamora y nos apasiona. Hoy estamos pendientes swing tras swing de la ofensiva de Shohei Ohtani, Juan Soto, Mookie Betts, Marcell Ozuna, Gunnar Henderson y otros a quienes en el primer mes ya lo graduamos de MVP.

Sin embargo, en el mundo beisbolero hay un segmento que encanta y es una extraordinaria jugada defensiva a la cual le damos la calificación de increíble, de filigrana. Ya sea escalando la pared para robarle a un jugador un jonrón, una captura en picada a alta velocidad, o una atrapada de piscina en la gramilla corta para iniciar una doble matanza.

Las jugadas defensivas pueden cambiar la cara de un juego. En el béisbol, hay muchos factores diferentes que intervienen en la victoria, pero uno de los más cruciales es la defensa. Un equipo que puede hacer grandes jugadas en el campo, evitar carreras y limitar errores tiene muchas más probabilidades de salir victorioso.

Vamos a recordar que el miércoles 29 de septiembre de 1954, en el Polo Grounds de Nueva York, fue escenario del primer juego de la Serie Mundial, entre los Indios de Cleveland y los Gigantes de Nueva York, donde se produjo la famosa atrapada de Willie Mays en el batazo de Vic Wertz.

¿Cómo sucedió?

Con la pizarra empatada a dos carreras y dos corredores en circulación, en el octavo episodio, Vic Wertz, de los Indios de Cleveland, conectó un profundo batazo al jardín central, y la súper gacela de los Gigantes de Nueva York, el superbo Willie Mays, arrancó en su búsqueda desde el momento que escuchó el contacto de la bola, y mostrando su número 24 hacia el pentágono, realizó una de las sensacionales jugadas defensivas de todos los tiempos.

Mays atrapó la bola frente a la marca de los 460 pies, y en un movimiento de puma, giró, y lanzó de vuelta al cuadro; Larry Doby pudo hacer "pisa y corre" hasta la tercera almohadilla.

Las grandes atrapadas tienen la desventaja que no se etiquetan como los récords, que se registran, y se les da seguimiento para ver qué mortal lo supera.

Todos recordamos de ese primer juego la atrapada de Mays, no el jonrón con dos en bases de Dusty Rhodes en el cierre del décimo al batear de emergente por Monte Irving, para guiar a los Gigantes al triunfo 5 carreras por 2.

La Serie Mundial fue ganada por los Gigantes, con cuatro victorias al hilo y estuvo preñada de emociones jugadas y duelos de pitcheo, siendo la atrapada de Willie Mays lo que más se recuerda de ese clásico de otoño.

Un día como hoy 1968: Jim -Catfish- Hunter, de Oakland tiró un juego perfecto a Minnesota con score de 4-0.

1998: Jesús Sánchez, derrota 12-6 a los Dodgers y por vez primera en su carrera obtiene dos victorias seguidas.

1998: El toletero de los Cardenales de San Luis, Mark McGwire conecta el jonrón número 400 de su carrera en la tercera entrada en el Shea Stadium. McGwire, quien ha pegado jonrones cada 11.82 turnos al bate en su carrera, alcanza la marca en su turno 4,726, superando a Ruth en esa marca por 128 turnos. McGwire es el jugador número 26 de las Grandes Ligas en conectar 400 jonrones.



2001: Randy Johnson se convirtió en el tercer lanzador en ponchar a veinte bateadores en nueve entradas, pero no terminó el juego cuando Arizona venció a Cincinnati 4-3 en 11 entradas. Johnson es el primer zurdo en abanicar a veinte, perdió la oportunidad de unirse a Roger Clemens y Kerry Wood como poseedores del récord de un juego de nueve entradas porque Arizona no pudo acabar con los Rojos en el tiempo reglamentario.



2002: Luis Castillo, Florida, batea de 5-2 contra San Diego para dar inicio a una cadena de 35 juegos seguidos dando de hit.



2004: Alfonso Soriano, Texas, batea de 6-6, con 4 remolcadas, dos jonrones en la victoria de su equipo 16-15 sobre Detroit.