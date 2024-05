El legendario Fermín Guerra peleó en el "BBVT"

"Si muero mañana, no digas que me quieres, ni que me extrañas, porque si en vida no lo hiciste, muerto ya no importa" Anónimo “

Revisando la colección del periódico La Nación de 1954 encontramos una breve reseña que nos llamó la atención.

La nota sin firma, fechada en San Pedro de Macorís, revela un incidente en el que se vio envuelto el 24 de mayo de 1954 el cubano Fermín Guerra quien era el manager de las Estrellas Orientales.

De acuerdo con la nota el equipo petromacorisano estaba pasando por un mal momento en la primera vuelta y Guerra, para botar el golpe, fue al restaurante "BByVT" donde Otilio Guerrero, fanático verde, al estilo Tano Martino, que comenzó a insultarle y el cubano, que tenía malas pulgas, se fue a los puños saliendo herido en un brazo que ameritó varios puntos. Guerra, al día siguiente abandonó el equipo oriental.

Las Estrellas ganaron la corona bajo el mando de otro cubano: Ramón –El Profesor- Bragaña, para cerrar las cortinas de los torneos de verano.

El pleito de Guerra, aunque ya fuera de la dirección despertó los bates de los orientales.

FUE OBRA DEL GRILLO B: El apreciado colega Juan Vené, da cuenta en sus relatos sobre el béisbol de Venezuela, que Andrés Julio Báez (Grillo A) había lanzado un encuentro de 20 innings cuando en realidad fue su hermano el Grillo B.

El relato de Vené dice: "En esta fecha, cinco de junio de 1938, se celebró uno de los juegos más largos en innings y en tiempo en la historia del béisbol. Pastora le ganó a Gavilanes en Maracaibo, 1-0, en 20 innings que duraron seis horas y 20 minutos. Dos pitchers al bate, fueron los autores de la única carrera del juego. En el cierre del inning 20, el dominicano Andrés Julio Báez (Grillo A), quien había lanzado todo el juego, conectó sencillo de línea al rightfield, y en seguida Domingo (El Taciturno) Barboza disparó otra línea, esta vez entre leftfield y centerfield, que le sirvió para alcanzar dos bases y poner en home los spikes que significaban el final de las acciones. Del otro lado, por Gavilanes también hubo un solo lanzador toda la tarde, el cubano de Belén, Lázaro Salazar. Era juego de campeonato".

Los hermanos Báez era una trilogía bautizada como los Grillos.

Pedro Báez (Grillo A), tercera base; Andrés Julio Báez (Grillo B), lanzador y Luis Domingo Báez (Grillo C), jardinero y paracorto.

Un día como hoy 1926: Nace en Velasco, antigua provincia de Oriente, el destacado torpedero cubano Guillermo "Willy" Miranda.



1935: En el primer juego nocturno de Grandes Ligas, Cincinnati derrotó 2-1 a Filadelfia en 10 episodios en el Crosley Field ante 20,422 aficionados.



1936: Las Estrellas de Oriente se coronan campeones del béisbol dominicano. De los 19 juegos en que participaron ganaron 13 y perdieron 5 y el Santiago Béisbol Club quedó en segundo con 9-9.



1983: Alejandro Peña, de los Dodgers logró su primera blanqueada al derrotar 3-0 a Filadelfia.



Cumpleaños hoy: Carlos Febles, Bartolo Colón, Danny Bautista.