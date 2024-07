60 años se cumplen hoy de la proeza del "Mulo" Jiménez

""El fracaso es parte de la vida; si no fracasas, no aprendes y si no aprendes, no cambias"...Anónimo " “

Manuel Emilio Jiménez, fue un recio bateador zurdo, logrando la proeza de ser el primer dominicano en conectar tres jonrones en un juego de Grandes Ligas. Apodado "El Mulo" por su fuerza y la forma en que levantaba la pierna delantera cuando estaba al bate, el apodo también insinuaba su naturaleza obstinada, porque su temperamento y comportamiento le trajeron problemas con todos sus equipos y managers.

El sábado 4 de julio de 1964, en el Memorial Stadium de Baltimore, Jiménez disparó tres jonrones para convertirse en el primer dominicano en lograr esta proeza en las Grandes Ligas, de la cual se cumplen hoy 60 años.

El partido terminó empatado a seis carreras, debido a que antes de la medianoche había programado un festival de fuegos artificiales con motivo de la independencia de los Estados Unidos, lo que motivó que Jiménez no bateara en el noveno.

El primer jonrón lo consiguió en el tercer episodio ante los envíos de Robin Roberts y el segundo en el quinto al mismo lanzador. El tercero lo despachó en el octavo a Dick Hall.

Jiménez, ocupó el puesto de tercer bate en la alineación de los Atléticos de Kansas City y se fue de 4-4, con 3 anotadas y 5 remolcadas, en un encuentro que duró 3 horas y asistieron 37,922 aficionados.

En la temporada de 1963, en 60 juegos y 181 apariciones en el plato no disparó un cuadrangular. Jiménez debutó en las Grandes Ligas el 11 de abril de 1962 contra los Mellizos de Minnesota, en Kansas, donde se fue de 4-3 contra el astro cubano Camilo Pascual.

Así inició una memorable temporada de novato en la que selló un average de .301 (octavo en la Liga Americana) con 11 jonrones y 69 carreras empujadas.

Jiménez fue considerado como un excepcional bateador de ligas menores.

En su primera temporada como profesional en 1958, lideró la Northern League con un promedio de bateo de .340 jugando para Eau Claire Bears. Después de batear .325 para Vancouver Mounties de la Pacific Coast League en 1961, fue adquirido por los Atléticos en un canje de varios jugadores.

En 1961, Jiménez fue enviado por los Bravos de Milwaukee a los Atléticos de Kansas City. Su último juego fue el 22 de mayo de 1969, con 30 años y 189 días de edad con los Cubs y se fue de 1-0 vs San Francisco.

El 11 de diciembre del 2017 falleció en la ciudad de Nueva York a la edad de 79 años.

