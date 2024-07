Felipe Rojas Alou y la sapiencia de los años

"Somos millonarios cuando tenemos salud, todo lo demás es lujo" Anónimo “

La edad es la mejor universidad para impartir la enseñanza de la experiencia que dan los años. Por eso me apena la situación que hoy padece Wander Franco fruto de su juventud y pocas horas de vuelo en el firmamento de la vida.

Leyendo en "The Athletic" la entrevista que le hizo el lunes Andrew Baggarly a Felipe Rojas Alou en el homenaje póstumo a Willie Mays en el Oracle Park, les dejo plasmado en este BRV algunos párrafos, de este documento de un valor moral que nos obliga a ver la vida desde otra dimensión.

"No llames a Felipe Alou y esperas que responda. Para Alou, un teléfono móvil es como una lámpara de escritorio. Tiene una sola función. Cuando sale de una habitación y ya no necesita la luz, pulsa el botón de apagado. Cuando termina de hacer una llamada en su teléfono, pulsa el botón de apagado. Si hay un mensaje esperándolo la próxima vez que encienda su teléfono, lo escuchará. Intentará devolverte la llamada. Y cuando lo haga, será mejor que respondas. Porque perder su llamada significa comenzar todo el proceso de nuevo.

Cuando tienes 89 años y has experimentado apenas una fracción de lo que Alou ha visto y hecho en su vida pionera en el béisbol, te has ganado el derecho de vivir a tu propio ritmo. Las notificaciones son para gente joven y ocupada. O para gente joven que necesita sentirse más ocupada de lo que está. Cuando llegas a la distinguida posición de Alou en la vida, no hay muchas notificaciones tan importantes como para que deban ser enviadas. Y si hay una excepción, rara vez son buenas noticias.

La noticia del mes pasado fue de lo más desalentadora: la muerte de Willie Mays el 18 de junio, seguida por la muerte de Orlando Cepeda apenas 10 días después. Alou recibió la noticia mientras todavía está de duelo por la pérdida de su hermano, Jesús, en marzo del año pasado. Matty, el tercer hermano Alou que se unió a Felipe y Jesús para formar un famoso trío de jardineros de las Grandes Ligas con los Gigantes en 1963, falleció en 2011.

Felipe es el único hermano sobreviviente de ese célebre trío de jardineros. Y ahora, tras el fallecimiento de Mays y Cepeda, Alou es uno de los cinco jugadores sobrevivientes de la temporada inaugural de los Gigantes de San Francisco en 1958. Los demás tienen más de 90 años: Bill White, Jackie Brandt, Ray Crone y Al Worthington.

Por supuesto, Cepeda y Mays eran mucho más que compañeros de equipo para Alou. Él veneraba a Mays por su capitanía y liderazgo tanto como por su talento inigualable. Amaba entrañablemente a Cepeda, su compañero de habitación y amigo cercano desde que eran compañeros de equipo en las ligas menores. Felipe Alou fue el primer jugador nacido y criado íntegramente en la República Dominicana en jugar en las ligas mayores. Cepeda fue uno de los primeros jugadores de piel oscura de Puerto Rico en las grandes ligas, llegando poco después de Vic Power y Roberto Clemente".

La entrevista en The Athletic es muy amplia, pero esta entrada les da una oreja del filete a degustar.

Un día como hoy 1954: Las Águilas Cibaeñas derrotan a los Leones del Escogido 7-2, donde "Colorao" Roche se anotó la victoria y Miguel Payano salvó.

1967: Juan Marichal abrió por la Liga Nacional el Juego de Estrellas por segundo año seguido. Tany Pérez decidió en el inning 15 con un jonrón.

1995: En el Rangers Ballpark, en Arlington, seis dominicanos participaron en el Juego de Estrellas. Por la Liga Nacional: Carlos Pérez (P), José Offerman (Inf), Raúl Mondesí y Sammy Sosa (OF) y por la Americana: José Mesa (P) y Manny Ramírez (OF). El mánager de la Liga Nacional fue Felipe Rojas Alou y ganó el encuentro 3 carreras por 2, ante 50 mil 920 aficionados. El Panqué de Haina se convirtió en el primer mánager latino en ganar un Juego de Estrellas.

2003: Sammy Sosa batea de 4-4 dos jonrones contra Atlanta, para llegar a 516 de por vida y 60 juegos de jonrones múltiples.