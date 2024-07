En la Cuba de hoy el deporte vive de los recuerdos del pasado

"No sientas vergüenza por usar la misma ropa, no tener un gran celular o andar en un auto viejo. Vergüenza es aparentar algo que no eres" José Mujica “

El viernes 26 de julio, en Cuba conmemorarán un aniversario más del asalto al Cuartel Moncada, sin los Castro y con un país en movilización reclamando libertad.

Hoy Cuba en materia de deportes, con la inauguración mañana de los Juegos Olímpicos de París, solo le queda vivir de los recuerdos de Ramón Fonst, Kid Chocolate, Martín Dihigo, Adolfo Luque, Orestes Miñoso, Tony Pérez, Tony Oliva, Diego Lapera, Regla Torres, Mijaín López, Enrique Figuerola, Javier Sotomayor, María Caridad Colón, Teófilo Stevenson y Alberto Juantorena, el deporte cubano ha aportado una larga lista de campeones que vistieron de gloria a esa nación.

Los seguidores del béisbol quizás no sepan que Fidel Castro fue pitcher en el Colegio Belén y en la Universidad de La Habana, llamando la atención de los escuchas de Grandes Ligas por sus excelentes pitcheos rompientes. Joe Cambria, cazatalentos de los Gigantes de Nueva York, le ofertó un bono de US$5 mil, pero no recibió el visto bueno de la jerarquía del equipo. Cuando se adueñó de Cuba en 1959, el presidente del club Habana, que accionaba en la Liga Internacional, Bobby Maduro, obtuvo la aprobación de Castro para continuar el béisbol profesional.

El 24 de julio de 1959, antes de un juego entre los Sugar Kings y los Red Wings de Rochester, se enfrentaron "Los Barbudos", contra la Policía Militar, y Fidel lanzó dos entradas en un juego de exhibición donde poncha a dos bateadores con la ayuda de algunas llamadas amistosas. Este evento bien fotografiado es la única aparición en el montículo de Fidel Castro fuera del béisbol universitario intramuros, según él experto en béisbol cubano Peter Bjarkman.

Al día siguiente, el 25 de julio en el estadio del Cerro (hoy Latinoamericano), un grupo de milicianos empezaron a tirar tiros al aire y el manager Cot Deal de los Red Wings, sacó a sus jugadores y fue directo al aeropuerto, siendo este el último partido del béisbol profesional en Cuba.

En ese lamentable incidente, el coach de tercera base de los Red Wings, Frank Verdi y el SS de La Habana, Leo Cárdenas, sufren heridas leves.

Los funcionarios de la liga cancelan el resto de la estadía en casa del equipo de La Habana y, con la presión sobre el comisionado Ford Frick, del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Christian Herter, eventualmente reubican la franquicia en Newark para la temporada de 1960.

Un día como hoy 1978: Pete Rose dispara sencillo contra el lanzador de los Mets, Craig Swan, para establecer marca de juegos seguidos dando de hit en la Liga Nacional con 38.



1998: Neifi Pérez se convirtió en el segundo jugador de Colorado en batear para el ciclo.



2002: Pedro Martínez le poncha 10 a Tampa Bay, para sumar 58 las veces con ponches a 10 ó más jugadores con el equipo de Boston y 85 de por vida.



2004: José Reyes batea de 5-4, su primer juego de 4 hits en las Mayores.



2006: Los Reales de Kansas City cambian al pitcher Elmer Dessens a los Dodgers de Los Angeles a cambio del serpentinero Odalis Pérez y dos lanzadores de ligas menores.



2012: Hanley Ramírez en su primer juego con los Dodgers se fue de 4-2 con una base por bolas, una carrera y una impulsada, pero los Cardenales de San Luis ganaron 3x2 cuando Rafael Furcal pegó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la 12da entrada.