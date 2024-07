Entre Rafael Palmeiro y Miguel Tejada

El cubano Rafael Palmeiro y el dominicano Miguel Tejada tienen algunas cosas en común en sus carreras en las Grandes Ligas y es que ambos fueron suspendidos por violar la política antidopaje aunque por motivos diferentes aunque sus carreras se vieron muy afectadas por las sanciones.

En el caso de Palmeiro, fue la primera gran estrella de las mayores en dar positivo a esteroides, poco tiempo después de haber declarado ante el Congreso de los Estados Unidos que nunca había consumido dicha sustancia.

En una entrevista para Abriendo el Podcast, y la primera vez que lo escucho hablar en casi dos décadas, Palmeiro le dijo a Vian Araujo y Ricardo Rodríguez que hubo una especie de complot en su contra y que ni sus abogados ni el sindicato de peloteros lo defendieron bien.

Pero parece que el cubano no recuerda que cuando dio positivo acusó al dominicano Tejada de haberle suministrado una dosis de vitamina B12 contaminada.

Coincidencialmente, el mismo día que salió al aire la entrevista de Palmeiro en Abriendo el Podcast, Tejada me decía en Extra Inning que luego de la acusación del cubano, la MLBle hizo pruebas al entonces torpedero de los Orioles y al mismo cubano, además de la vitamina B12 que Tejada poseía y quedó demostrado que él mentía.

"No le guardo rencor ni nada por el estilo, pero MLB demostró que él mentía. El intentó contactarme después porque teníamos el mismo agente (Fernando Cuza) pero nunca he hablado con él sobre ese tema", indicó.

Tejada nunca fue suspendido por consumo de esteroides, pero sí tras arrojar positivo a anfetaminas, específicamente al medicamento Aderall.

"Yo usé esa medicina por muchos años, bajo supervisión médica, pero luego MLB me informó que no podía usarlo más y yo no podía dejarlo. Cometí un error y lo asumo, pero nunca usé esteroides en mi carrera", agregó Tejada.

Tras resolver sus problemas judiciales, por un tema de deudas pendientes con quien fue descrito como un usurero, ahora Tejada planea integrarse a las Águilas Cibaeñas en una función de coach, el que sea, para contribuir a que el equipo gane.

"Es lo que quiero en estos momentos, ya resolví mis problemas y ahora lo que me interesa es poder contribuir a las Águilasque siempre han estado ahí para mí", señaló.