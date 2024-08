Marcell Ozuna lidera dos patas de la triple corona en Grandes Ligas

"Si no es tuyo, no lo tomes. Si no es justo, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Si no lo sabes, cállate" Sabiduría japonesa “

Marcell Ozuna, bateador designado y jardinero de los Bravos de Atlanta, lidera dos patas de la triple corona, el de promedio de bateo con .302, en carreras remolcadas con 90 y jonrones está en una cerrada competencia con Shohei Ohtani que factura 36 vuelacercas y el dominicano 35.

Ozuna con su average de.302 supera Ketel Marte (Arizona) y Shohei Ohtani (Dodgers) que tienen promedio de .298.

En carreras remolcadas Ozuna marcha al frente con 90, Ohtani, 85 y Marte, 81.

El único latino en ceñirse la diadema de la triple corona de bateo es el venezolano Miguel Cabrera en el 2012, con los Tigres de Detroit, que terminó como el líder de bateo (.330), jonrones (44) y carreras impulsadas (139) de la Liga Americana, algo que no ocurría desde 1967, cuando lo hizo el jardinero izquierdo Carl Yastrzemski, de los Medias Rojas de Boston.

¿Cuál hazaña es más difícil de lograr, la triple corona de bateo, o la triple corona de pitcheo?

No tengo dudas que la de bateo, que sólo 14 jugadores la han hecho en toda la historia de las Mayores. La del pitcheo se la han ceñido 28 serpentineros en 38 ocasiones.

En la Liga Nacional, ningún jugador ha logrado esta hazaña desde que Joe Medwick lo hiciera en 1937, hace 87 años. En esa estaciòn, Medwick, que jugaba para los Cardenales, logró .374 de promedio con 31 jonrones y 154 carreras impulsadas. El último que estuvo cerca de romper esa sequía en el viejo circuito fue Paul Goldschmidt de los Cardenales con .317 en bateo, 35 H4 y 115 CE en la temporada de 2022.

Un hecho que se resalta es el de Tommy Holmes, Bravos de Boston, cuyas estadísticas fueron dignas de la Triple Corona de 1945: BA de .352, 28 HR, 117 carreras impulsadas. Para tratar de quitarle impacto a la proeza de Holmes en la Liga Americana se le colocó el San Benito de que no jugaron bateadores de la estirpe de Joe DiMaggio y Ted Williams que en 1945 cumplían con el Servicio Militar.

Volviendo a “El Oso Ozuna” cuando la temporada del 2024 entra en sus semanas finales, si aprieta el paso en jonrones podría coronar la vuelta para ser “El Señor Cielos” de Atlanta exhibiendo la triple corona de bateo.

Un día como hoy 1979: Joaquín Andújar de los Astros lanza pelota de cuatro hits y pega jonrón de dos carreras dentro del parque, para derrotar a los Expos, 2X1.

1990: Luis Polonia, California, remolca cuatro carreras, marca personal, frente a los Yanquis.

1993: Julián Tavárez en su segunda apertura con Cleveland, logra su primer triunfo en las Grandes Ligas derrotando a Texas.

1995: Sammy Sosa le dispara jonrón a Tom Candiotti, el 10 mil en la historia de los Cubs.

2000: Moisés Alou conectó dos jonrones y remolcó cinco carreras durante una paliza de 16-2 a Pittsburgh. Tony Eusebio y Tim Bogar tuvieron noches de cuatro hits. Chris Holt dispersó cinco hits en un juego completo.

2005: Pedro Martínez pierde un juego sin hits, ni carreras cuando en el octavo episodio Antonio Pérez le conectó triple.

2007: José Antonio Offerman es arrestado por dos cargos de agresión en segundo grado. Offerman, que juega para los Long Island Ducks, es golpeado por un lanzamiento de Matt Beech. Golpea a Beech y al receptor John Nathans con su bate, rompiéndole el dedo a Beech y provocándole a Nathans una conmoción cerebral grave. Offerman paga una fianza de 10.000 dólares.

2009: Félix Pie se convirtió en el cuarto jugador de los Orioles de Baltimore en batear para el ciclo, y luego recibió dos pasteles en la cara de parte de sus compañeros en la entrevista de televisión después del juego.