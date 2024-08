Los Yankees de Nueva York multan a Don Mattingly por la melena

"Nada es para siempre. Ni los días malos, ni las deudas, ni los problemas familiares." Anónimo “

“La ley es dura pero es la ley” lo que traducido al merengue por Johnny Ventura “el tabaco es fuerte…pero hay que fumárselo”.

El código de presencia física de los Yankees de New York estipula que “todos los miembros jugadores, coaches y directivos del equipo tienen prohibido exhibir cualquier otro tipo de pelos en la cara más allá de bigotes (excepto por razones religiosas), y el cabello no puede extenderse debajo de la clavícula”.

A Lou Piniella no le valieron los alegatos de respeto a la libertad individual para no someterse al código “cero barba y melena”. Piniella se reportó por primera vez con Yanquis de Nueva York en la primavera de 1974. Al no encontrar su uniforme en el vestuario buscó al encargado del club house, quien le recomendó ir donde el dueño del equipo George Steinbrenner. El jardinero, proveniente de los Reales de Kansas City, apenas le mostraba su emoción de llegar al equipo más ganador, cuando “The Boss” lo interrumpió: “Tiene el cabello muy largo”.

Piniella sin conocer a fondo las reglas internas de su nuevo equipo, intentó justificarse: “Si Jesús tenía el cabello largo, no veo por qué no lo pueda llevar así”.

El caso de Don Mattingly fue increíble y el 15 de agosto de 1991, luego de dos advertencias, el primera base de los Yankees, Don Mattingly, es enviado a la banca y multado con $250 dólares por negarse a cortarse el pelo hasta los hombros, pero los Yankees vencieron a Kansas City por 5 a 1.

Mattingly se cortará el pelo dos días después y, finalmente, el pelo se subastará por $3,000 dólares para beneficiar a una organización benéfica para niños.

Junto a Mattingly se les ordenó recortarse el pelo y rasurarse la barba a Steve Farr, Matt Nokes y Pascual Pérez. En la comunicación se les advierte que la longitud de su cabello viola la política del club. A Mel Hall, que usa el cabello en una pequeña cola de caballo antes y después de los juegos, se le advirtió que su apariencia está "al límite".

Aquellos que han sido sometidos a las tijeras de los Yankees dicen que es solo parte del precio por jugar para una de las organizaciones más importantes de las Grandes Ligas. “No me sorprende que la política siga vigente porque siempre he sentido que si quieres ser un Yankee, debes cumplir con sus reglas”, dijo Johnny Damon, quien era conocido por su barba poblada y su cabello largo en su tiempo con los Medias Rojas.

Damon no salta por las ramas y fue claro y preciso: “Cuando el jefe te paga más que cualquier otro equipo, tienes que escuchar lo que tu jefe quiere”.

Un día como hoy 1990: George Bell, Azujlejos de Toronto, iguala una marca de las Mayores con tres flys de sacrificio.

1993: Bernardo Brito, Mellizos de Minnesota, dispara dos jonrones en un juego por primera vez en su carrera.

2002: El lanzador Josías Manzanillo es licenciado por los Piratas, en 13 juegos tenia marca de 0-0, 7.62 de efectividad.

2006: José Reyes, Mets de New York, dispara tres jonrones en un juego contra Filadelfia.

2018: José Ureña de los Marlins decide que la única forma de detener a Ronald Acuña, quien ha comenzado sus últimos tres juegos con un jonrón y ha conectado jonrones en cinco seguidos, es golpearlo con su primer lanzamiento del juego. Le da un pelotazo en el codo a la superestrella en ciernes de 20 años de los Bravos lo que provoca una tremenda pelea.