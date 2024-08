Las Grandes Ligas y las apuestas de los jugadores

"Si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco" Amado Nervo “

Las apuestas en el béisbol tienen una rica historia, desde el escándalo de las Medias Negras, las “jugaditas” que negaba Pete Rose y los tickets develados de Tucupita Marcano jugando a más.

Hoy, con las apuestas deportivas en línea donde te puedes lanzar desde tu móvil, el béisbol va cambiando y los grandes consorcios de apuestas están coronando una vuelta que arroja ganancias millonarias.

En 1903, el 17 agosto, se cumplen hoy 121 años de que Ban Johnson, el presidente de la Liga Americana, ordenó que se prohibieran todas las apuestas en los estadios de la liga.

El resultado fue un esfuerzo inútil, porque la primera Serie Mundial de las Grandes Ligas en 1903 entre los Boston Americans, hoy en día los Red Sox y los Piratas de Pittsburgh pactada a 9-5, se vio amenazada por los intentos de sobornos con Cy Young lanzador estrella de Boston y el receptor Lou Criger.

De manera voluntaria y por los mejores intereses del béisbol, Criger informó a la liga de la manipulación y las propuestas que recibìa, el complot fue frustrado y los Red Sox continuaron ganando la Serie Mundial inaugural.

En 1905, después de que los Atléticos de Filadelfia aseguró el título de la Liga Americana, el miembro del Salón de la Fama Rube Waddell sufrió una lesión sospechosa al final de la temporada y se perdió la Serie contra los Gigantes de Nueva York. Waddell afirmó haberse lesionado el hombro de lanzar en un combate de lucha libre con un compañero de equipo, pero los rumores decían que había sido sobornado por los apostadores para que fingiera la lesión.

Los Gigantes ganaron la Serie Mundial gracias a tres blanqueadas de Christy Mathewson.

Un día como hoy 1968: Juan Marichal obtuvo su victoria 22 de la temporada con pizarra 6-4 sobre Filadelfia, siendo la primera ocasión desde el 17 de mayo de 1966 que obtiene un triunfo sin completar un partido.

1974: Los Indios de Cleveland compra el contrato de Rico Carty al equipo Córdoba de la Liga Mexicana. Bateó .363 durante el resto de la temporada.

1982: Mario Soto, Cincinnati, por segunda ocasión poncha 15 en su carrera, en esta ocasión frente a los Mets y César Cedeño se robó su base 500 apenas el décimo jugador en la historia en alcanzar ese nivel.

1999: Los Cardenales de San Luis envían al lanzador José Jiménez a AAA Memphis menos de dos meses después de su juego sin hits contra Arizona. Se une a Bobo Holloman como el único lanzador en ir a las menores en el mismo año en el que lanzó un juego sin hits.

2000: Neifi Pérez, Colorado, participa en la doble matanza 90 de la temporada, la mayor cantidad de las Grandes Ligas durante la estación.

2001: José Rijo, Cincinnati, lanzo dos entradas en rol de relevo en la que ponchó dos a su regreso a las Mayores luego de seis temporadas de ausencia.