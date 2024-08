"Cutá" Pérez se perdió hace 42 años en la I-85

"Si hacemos el bien por interés, seremos astutos, pero nunca buenos" Cicerón “

El fenecido lanzador Pascual –Cutá- Pérez fue protagonista de muchos episodios fuera de las líneas de cal que hoy están reservadas como anécdotas memorables de su vida.

La noche del 19 de agosto de 1982, el nativo de Nigua, Cutá Pérez estaba señalado para iniciar el desafío en el Atlanta-Fulton County Stadium contra los Expos de Montreal, pero sin explicación alguna del manager Joe Torre, quien calentaba en el bullpen era el nudillista Phil Niekro.

¿Por qué Pascual Pérez había sido sustituido?

No había respuesta para esta interrogante.

Hoy, 42 años después, una de las historias más extrañas los Bravos, el periodista Tim Tucker del Atlanta Journal Constitution explica las razones por la que Pérez fue descartado "una razón quizás única en los anales de las Grandes Ligas: No pudo encontrar el estadio".

El dominicano de 25 años era nuevo en Atlanta y sus carreteras. Había obtenido su licencia de conducir de Georgia ese mismo día. Tenía la música a todo volumen en la radio del auto. Alguien le había dicho que tomara la I-85 desde su apartamento hasta el estadio, pero en lugar de eso tomó la I-285. Pensó, en aquellos días anteriores a la existencia del GPS, que vería una señal de salida de la autopista que lo indicaría hacia el estadio de béisbol. Y así habría sido, si hubiera estado en la carretera correcta.

En lo que debería haber sido un viaje de menos de 20 minutos, condujo durante más de tres horas, casi 2 veces y media alrededor del Perímetro, recorriendo casi 150 millas en círculos alrededor de la ciudad, antes de finalmente darse cuenta de que se estaba quedando sin gasolina y sin tiempo.

Se detuvo en varios lugares para preguntar cómo llegar. En un momento le dijeron que buscara la I-20, pero no pudo. Terminó en una estación de servicio y pidió 10 dólares de gasolina, a pesar de que había olvidado su billetera. El empleado, que aparentemente había estado escuchando el programa de radio previo al juego de los Bravos, reconoció al lanzador y lo atendió.

"El tipo me dijo: ´¿Eres Pascual Pérez? La gente te ha estado esperando en el estadio´", recordó Pérez en una entrevista con Sports Illustrated en 1989. "Estoy a 20 minutos de distancia, me dijo. Me sentí como si me diera un infarto. Creo que me despedirán, tal vez".

Pérez finalmente llegó al estadio "justo cuando estaban tocando el himno nacional", dijo a los periodistas después del partido. "Cuando finalmente vi el estadio, dije: ´Gracias al Señor´".

Al final del partido del 19 de agosto de 1982, un jueves, todo el mundo se reía de la difícil situación de Pérez. Algunos de sus compañeros de equipo colgaron mapas de la ciudad en su casillero.

Tal vez la reacción hubiera sido menos indulgente si los Bravos hubieran perdido el partido. Pero consiguieron una victoria muy necesaria, al vencer a los Expos de Montreal por 5-4 para romper una racha de cuatro derrotas. Niekro lanzó siete entradas para llevarse la victoria.

Un día como hoy 1990: José Offerman, debuta en las Mayores con los Dodgers y en su primer turno contra Montreal dispara jonrón contra Dennis Martínez.



1992: Luis Castillo, segunda base de San Pedro de Macorís es firmado por Juan Camilo para los Marlins.



2001: Manny Ramírez, dispara su jonrón 14 con las bases llenas frente a los Orioles.



2002: Julio Franco, Atlanta batea de 4-2, sexto jonron y elevó su total de hits a 2,276 empatando con Tony Fernández.