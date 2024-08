El legendario Babe Ruth no puede ser comparado con Shohei Ohtani

"La suerte no existe, porque Dios no juega a los dados" David Salinas “

Shohei Ohtani con apenas 7 años de militancia en las Grandes Ligas, donde colecciona 210 jonrones, es un sacrilegio compararlo con Babe Ruth con 22 años y 714 para la calle.

No voy hacer tampoco una comparación en el campo del pitcheo porque Ohtani en este 2024 solo es bateador designado, rol que nunca ocupó Ruth.

En su carrera como lanzador en 10 campañas los palmarés de Ruth fueron de 94-46 y efectividad de 2.28 y Ohtani en 5 estaciones 38-19, 3.01 de efectividad.

Vamos a recordar una fecha histórica en la carrera de Ruth, porque hoy se cumplen 93 años, que un viernes 21 de agosto de 1931, en el Sportman's Park de San Luis, hogar de los Cardenales en la Liga Nacional y de los Carmelitas en la Americana se produjo el hecho memorable del Bambino entrar a los libros de récords como el primer autor de 600 jonrones de por vida en las Grandes Ligas.

Los Carmelitas se alzaron con la victoria en el primer desafío, donde Ruth, bautizado como El Sultán de la Estaca, fletó su jonrón 599 con las bases llenas en el inicio de la novena entrada.

En el segundo desafío, subió a la colina de los sustos por los Cafés, George Blaeholder, y en la tercera entrada los Yanquis hicieron cinco carreras, donde Ruth fletó su jonrón 600.

Cosas de la época, The New York Times el sábado 22 no registró el triunfo de los Yanquis 11-7 en el segundo encuentro, ni tampoco la hazaña de Ruth, ya que en esa época no se llevaban las estadísticas como ahora, no se marcaban las pelotas y como en ese estadio no había sonido local, la hazaña de Ruth pasó desapercibida.

El segundo jugador en llegar al club de los 600 jonrones fue el inmenso Willie Mays, el primer pelotero de color en inscribirse en ese club. Para Mays lograr esa proeza pasaron 38 años, siendo la fecha histórica el lunes 22 de septiembre de 1969 en el San Diego Stadium. El tablazo de Mays se produjo en el séptimo episodio al lanzador Mike Corkins para que los Gigantes de San Francisco ganaron 4x2.

El tercero en ser socio del club de los 600 fue Hank Aaron el martes 27 de abril ante los Gigantes de San Francisco en la tercera entrada, donde Atlanta perdió 6 por 5.

Los cuatro magníficos en la producción de jonrones de por vida en las Grandes Ligas: Barry Bonds, 762; Hank Aaron, 755; Babe Ruth, 714 y Albert Pujols, 700.

¿Lograrà Shohei Ohtani la membresía del club de los 700 jonrones?

Que responda José-José: “Y es que lo dudo”.

Un día como hoy 1948: Los representantes de Cuba, Panamá, Puerto Rico y Venezuela, reunidos en La Habana, acuerdan organizar un torneo de cuatro países, de todos contra todos y de 12 juegos, que se conocería como la Serie del Caribe y que se iniciaría en Cuba en febrero de 1949.

1954: Las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey celebraron el primer juego de la serie final. En este juego, los Tigres dirigidos por Oscar Rodríguez llevaron a la lomita a Miski Cartledge y los Orientales, cuyo mariscal de campo era el cubano Ramón Bragaña llevó a la colina de los sustos al venezolano Carrao Bracho. Los paquidermos ganan 6x4.

1992: Luis Polonia, Anaheim, se roba el home contra los Yanquis, siendo la segunda vez que logra tal proeza.

2000: Raúl Eusebio, Houston, batea de 3-1 y extiende a 20 su racha de juegos seguidos dando de hit.

2003: Vladimir Guerrero dispara su jonrón 226, rompiendo el empate que tenía con Andre Dawson en la franquicia de Montreal.

2003: Miguel Tejada inicia su juego número 559 consecutivo para establecer un récord del equipo. El campocorto de los Atléticos, que tiene la racha activa más larga en las mayores, se perdió un juego por última vez el 1 de mayo de 2000.