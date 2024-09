José Ramírez da pasos hacia Cooperstown

José Ramírez conoce muy bien la organización de Cleveland que hoy se conoce como Guardianes, pero que se llamaba Indios, cuando él firmó como agente libre en la República Dominicana con el entonces jefe de scouts del equipo, Ramón Peña, por apenas US$50 mil en el 2009.

Quince años más tarde, doce de ellos en el nivel grande, Ramírez parece estar encaminado hacia la grandeza, con una carrera en la que ha acumulado 51 WAR y que la herramienta de comparación de Baseball Reference lo asemeja al inmortal de Cooperstown, Scott Rolen.

Seis veces en su carrera ha quedado entre los 10 primeros para el premio al Jugador Más Valioso, incluyendo una vez en segundo lugar y dos veces en tercero.

Tiene un liderato de anotadas, dos de dobles y dos de bases por bolas intencionales recibidas, además de promediar 28 vuelacercas y 96 remolcadas por cada 162 partidos.

Con 31 años de edad, ya ha acumulado 1,493 indiscutibles y 253 cuadrangulares, además de 858 remolcadas y 242 bases robadas.

Se encuentra bajo contrato por otras cuatro temporadas después del 2024, por lo que le queda mucho tiempo para seguir acumulando números a esa candidatura.

Este año ha dado un salto más, y con 37 jonrones y 40 bases robadas, necesita tres vuelacercas más antes de que concluya la campaña para unirse al club 40-40.

Ramírez podrá no ser un hombre de mucho hablar, pero con su producción, tanto ofensiva como defensiva, demuestra que no tiene que envidiarle nada a nadie.

Breves

Rafael Devers termina la temporada del 2024, con lesiones en ambos hombros, aunque los Medias Rojas de Boston dicen que su pelotero de US$300 millones no necesita una operación... Me parece un error que Emmanuel Clase vendiera un porcentaje de sus ganancias futuras. Pero, cada cabeza es un mundo y nadie mejor que él sabe cuáles son sus necesidades... Los Orioles han dejado a Eloy Jiménez en la banca en sus últimos cinco juegos. El jardinero no pega de hit desde el 3 de septiembre... Sin contrato, sin monto invertido claro y sin fecha de conclusión, opera el alquiler del aire acondicionado del Palacio de Voleibol. Así quiero yo un negocio.