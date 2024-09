Osvaldo Virgil, hoy es día de júbilo en RD

"Seguimos teniendo grandes talentos en mi provincia y en mi país, de lo cual me siento orgulloso" Osvaldo Virgil “

Monte Cristi, la "Ciudad del Dromedario Dormido", con su brisa del Morro, la belleza de los Cayos Siete Hermanos, con su chivo con orégano natural y el aura calurosa del Cambrón, hace 92 años recibió el nacimiento Osvaldo José Pichardo Virgil.

Hoy, 23 de septiembre de 1956, se cumplen 68 años de un choque en el Polo Grounds V, domingo por la tarde ante 6,134 fanáticos, se enfrentaron los Filis de Filadelfia piloteados por Mayo Smith y los Gigantes de New York bajo las riendas de Bill Rigney. Para los seguidores de los Filis fue una victoria más para poner su récord en 69-80 y para los parciales de los Gigantes un revés (64-86), no así para la República Dominicana.

Ese domingo 23 de septiembre marcó la fecha histórica en que el primer dominicano, Osvaldo Virgil, nativo de Monte Cristi, con 23 años de edad se convertía en el primer jugador de la patria de Duarte y Manolo Tavàrez en pisar un diamante de las Grandes Ligas.

El dirigente Bill Rigney, de los Gigantes, en la alineación oficial colocó a "Ozzie" Virgil de séptimo y defendiendo la tercera base.

Los Gigantes tenían a Don Mueller, RF; Red Schoendienst, 2B; Willie Mays, CF; Bill White, 1B; Daryl Spencer, SS; Ozzie Virgil, 3B; Wes Westrum, C y Rubén -El Divino Loco- Gómez, P.

El primer turno de Virgil se produjo en el segundo episodio ante los envíos de Curt Simmons y elevó plegaria al jardín central. En el cierre del cuarto y ante el mismo Simmons murió con fly al prado derecho, en el séptimo con roling de tercera a primera y en el noveno con fly a la inicial. En resumen, se fue de 4-0. A la defensa en el cuarto episodio en un batazo de Roy Smalley cometió un error.

El 24 de septiembre no jugaron los Gigantes, el 25 no figuró en el line-up, el 26 y 27 no jugó, el 28, el equipo tenía el día libre y el 29 tampoco jugó.

Ozzie Virgil vuelve a figurar en la alineación de los Gigantes el domingo 30 de septiembre, ante los mismos Filis de Filadelfia, pero en el Connie Mack Stadium. En el primero de un doble juego se fue de 4-2, con una anotada y una remolcada frente a las serpentinas de Curt Simmons. Los Filis ganaron 5-2.

Virgil, se embasó por error en el primero; en el tercero, triple impulsador al jardín derecho (primer hit para un dominicano en las Mayores); en el quinto, elevado al right y en el octavo, sencillo al central.

En el segundo encuentro bateando de séptimo logró una cosecha de un doble y dos sencillos en cuatro turnos. Los Gigantes ganaron 8-3.

Virgil, ante los envíos de Robin Roberts en el segundo episodio falló con fly al prado derecho; en el cuarto, single al central; en el quinto, en conteo de tres y dos doble impulsador y en el octavo, sencillo al jardín izquierdo.

Osvaldo "El Orégano" Virgil abrió el candado para que los dominicanos transitaran por los diamantes de las Grandes Ligas y hoy más de 900 se han tomado su cafecito en el big show que incluye a los inmortales de Coooperstown Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz.

Osvaldo Virgil, militó durante 9 años (1956-1969) con los Gigantes de New York, Tigres Detroit, Piratas de Pittsburgh, Atléticos de Oakland y Orioles de Baltimore. Su promedio de por vida fue de .231.

UN DIA COMO HOY

1964: Ricardo Joseph, antesalista del Richmond, terminó la temporada con .278 y 16 jonrones.

1964: Elvio Jiménez, jardinero del Richmond, Triple A, de los Yanquis promedió .276 (570-169) con 86 remolcadas. Fue subido por los Yanquis.

1985: José Rafael González, Dodgers, dispara su primer hit en las Grandes Ligas, un sencillo frente a Jeff Calhoun de Houston.

1987: George Bell, Toronto, dispara su jonrón 47 frente a Baltimore, estableciendo marca para un latino. El récord anterior era de 46 por Orlando Cepeda, de San Francisco.

1992: Moisés Rojas Alou, quien entra al juego como corredor emergente y pega jonrón con las bases llenas para que los Expos de Montreal ganaran 5x1 sobre Pittsburgh.

2001: Alex Rodríguez, paracorto de los Vigilantes de Texas, dispara su jonrón 48 temporada para establecer un nuevo récord de Grandes Ligas para un paracorto en la victoria 5x2 sobre los Angelinos. También igualó el récord de la franquicia de jonrones en una temporada, establecido por Frank Howard en 1969.