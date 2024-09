Shohei Ohtani "El Hombre Nuclear" es incomparable

""Las únicas personas que se enojan cuando hablas con la verdad, son las que viven en la mentira"" Anónimo “

No sé si usted, legionario de la vieja guardia, recuerda al actor Lee Majors, famoso por su papel de Steve Austin en la serie The Six Million Dollar Man, que se transmitió entre 1973 y 1978 y que fue conocida en nuestro país como "El Hombre Nuclear".

Hoy la película de las Grandes Ligas tienen un actor nuclear y es Shohei Ohtani, el único miembro del club 50-50, proeza que lo coloca como el "pato macho" de esa membresía de jonrones y estafas en una campaña.

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, inició la jornada de ayer con 52 jonrones, líder de la Liga Nacional y 52 bases robadas, superado solo por el dominicano Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati, con 65 hurtos.

¿Se puede comparar la carrera de Babe Ruth con la de Shohei Ohtani en las Mayores?

Jamás, porque cada jugador debe ser etiquetado en la época le tocó mostrar sus facultades.

Babe Ruth en sus primeras cinco campañas fue pitcher de tiempo completo y conectó en promedio cuatro jonrones por año. Para 1919 repartió su tiempo en la loma y el jardín conectando 29. En 1920 pasó a los Yankees y dejó de lado su labor de lanzador (aunque volvió a tirar en 5 ocasiones a lo largo de su carrera) y se convirtió en el bateador más temible de todos los tiempos, en estas 17 campañas donde bateo en promedio 41 jonrones por año.

Ohtani en esta temporada se ha desempeñado como bateador designado a tiempo completo.

El pasado viernes, Andrew Friedman, gerente general de los Dodgers, le dijo a Bill Plunkett, del periódico Orange County Register, que "Shohei Ohtani no es realmente una opción para lanzar en los playoffs".

Eso abrirá el camino para Ohtani logre ser el primer bateador designado electo Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, que convertirá al "Hombre Nuclear" de Oshu, Japón como el abridor de una nueva membresía.

Lo lamentable es que tres dominicanos lograron registros para ser etiquetados como MVP: Willy Adames, Milwaukee; Marcell Ozuna, Atlanta, y Ketel Marte, Arizona, que Ohtani opacó con su Polvo del Sahara 50-50.

UN DÍA COMO HOY

1987: George Bell remolca la carrera ganadora 16 para decidir la victoria de Toronto.

1994: La Liga Dominicana de Béisbol, en coordinación con la Federación de Peloteros, aprueba que el bateador designado podría ser desempeñado por un importado en el torneo otoño-invernal.

2002: José Lima, de los Astros de Houston, establece un récord de la Liga Nacional en una sola temporada al permitir su cuadrangular número 47 en la derrota de los Astros por 12 a 5 ante Cincinnati. El récord de las Grandes Ligas de jonrones permitidos en una temporada es de 50, establecido por Bert Blyleven, de Minnesota, en 1986.

2002: Filadelfia derrota 4-3 a Cincinnati donde el relevista José Mesa consigue su salvamento 44.

2002: Pedro Martínez, Boston, en seis episodios permitió dos carreras limpias y logra su victoria 20 con 4 derrotas.

2016: Hanley Ramírez, Boston, dispara su jonrón 29, igualando su cantidad más alta en un mes, junio del 2008 y abril del 2015.