Billy Martin se vio envuelto en más de 60 peleas

""Quien trabaja de sol a sol... gasta todo el sueldo en sombrillas"" El Gordo Porcell Humorista “

Antes de entrar en el tema de hoy domingo, no entiendo cómo dos eventos, el torneo de béisbol otoño-invernal, pasión número uno de los dominicanos, y la apertura del Mundial Femenino de Fútbol Sub-17, iniciarán sus hostilidades en la misma fecha: 16 de octubre.

El hecho de impacto noticioso es la del fútbol y por ende el béisbol será relegado a un segundo escalón en lo informativo.

Vamos al tema con el "camaleónico" jugador y mánager Billy Martin, quien no barajaba pleito y le aplicaba "la ñoña, la querida y perfumada", a cualquiera por un quítame esta paja. Protagonizó más de 60 peleas dentro y fuera del terreno, haciendo historia en ese renglón.

En mayo de 1957, en el Cabaret Copacabana, en Nueva York, en la que estaba acompañado por Mickey Mantle, Yogi Berra, Hank Bauer y Johnny Kucks, para celebrar el cumpleaños de Mantle, protagonizó una riña que terminó con el dueño de una tienda de comestibles con la quijada fracturada.

El 4 agosto de 1960, cuando Martin defendía la segunda base de Cincinnati, le fracturó la mandíbula al relevista Jim Brewer de los Cubs, como represalia por tirarle demasiado pegado.

El 6 de agosto de 1969, siendo mánager de Minnesota, noqueó al lanzador Dave Boswell de su propio equipo con una lluvia de golpes frente a una barra en Detroit, después de que Boswell había liquidado de un sólo puñetazo a su compañero Bob Allison.

El 6 de octubre de 1972, durante el juego de playoff entre Oakland y Detroit comandado por Martin, el lanzador Larrin LaGrow le pegó un pelotazo al cubano Dagoberto Campaneris, quien en represalia le tiró el bate. Esta fue la chispa que dio inicio a una tremenda batalla campal con Billy a la cabeza.

El 18 de junio de 1977, ante millones de televidentes, Martin y Reggie Jackson, de los Yanquis, casi se fueron a los puños debido a un fildeo errático de Mister. Octubre, sobre un batazo de Jim Rice de Boston.

El 10 de noviembre de 1976, Billy The Kid le puso un ojo negro al periodista deportivo Ray Hagar, en Las Vegas, quien parecía haber sido golpeado por Rocky Marciano.

El 1 de junio de 1981, Billy fue suspendido por una semana por empujar y echarle tierra en los pies y la espalda al árbitro Terry Cooney el 28 de mayo.

El 30 de abril de 1983, Martin repitió la misma acción de patear la tierra, ésta vez contra el umpire Drew Coble, siendo suspendido nuevamente.

Hay más broncas de Billy Martin, pero el espacio se agotó.



UN DÍA COMO HOY

1985: Joaquín Andújar consiguió su segunda temporada de 20 triunfos al cerrar con 21-12 y efectividad de 3.40

1989: Tony Fernández, en el tercer juego de la Serie de Campeonato entre Toronto y Oakland, disparó dos dobles para ayudar a los Blue Jays al triunfo 7-3.

1999: Bartolo Colón, de los Indios de Cleveland, lanzó 7 episodios, con cinco hits permitidos para anotarse la victoria 3-2 sobre Boston. Pedro Martínez, que inició por los Medias Rojas en el cuarto episodio, abandonó el juego con problemas en la espalda.

2001: Seattle derrotó a los Medias Blancas de Chicago en el tercer juego de la serie divisional donde José Paniagua fue el pitcher ganador y Stanley Javier remolcó una carrera.